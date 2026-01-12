< sekcia Regióny
V Bystranoch vybudujú kanalizáciu aj vodovod
S prácami sa začne po ukončení verejného obstarávania a musia byť ukončené najneskôr v roku 2029.
Autor TASR
Bystrany 12. januára (TASR) - V obci Bystrany na Spiši vybudujú novú kanalizáciu, vodovod a tiež čistiareň odpadových vôd (ČOV). Obci sa na projekt podarilo získať finančné prostriedky z európskych fondov a tiež štátneho rozpočtu. Starosta Gejza Kandráč v pondelok na tlačovej konferencii upozornil, že to prinesie zlepšenie životných podmienok obyvateľov a prispeje k rozvoju obce a ochrane životného prostredia.
S prácami sa začne po ukončení verejného obstarávania a musia byť ukončené najneskôr v roku 2029. Starosta verí, že sa to podarí zrealizovať skôr. „Projekt je rozdelený do dvoch etáp. Prvou je napojenie infraštruktúry zo susedného mesta Spišské Vlachy za takmer 3,4 milióna eur. Na druhú etapu sme získali ďalších 9,96 milióna eur, a to na vybudovanie ČOV a vodovodu a kanalizáciu priamo v obci,“ priblížil starosta.
Prednosta tamojšieho obecného úradu Pavol Benedikt Bendik vysvetlil, že vodovod sa napojí od Spišských Vlách z časti Zahura, kde má obec Bystrany vlastný vrt. „Odtiaľ sa bude ťahať do prípojky v Spišských Vlachoch, kde sa obec napojí predelením cesty. Následne sa bude ťahať vodovod po celej obci aj do rómskej osady, takisto aj kanalizácia. ČOV sa vybuduje za ihriskom. Prípojky si budú musieť obyvatelia do domov pritiahnuť sami, ale určite niečo vymyslíme, aby sme im s tým pomohli. Všetci obyvatelia sú z toho nadšení,“ objasnil Bendik.
Dodal, že vodovod, kanalizáciu a ČOV si bude obec prevádzkovať sama a odhadom sa na ňu bude môcť napojiť 500 až 600 rodinných domov. Kapacita čistiarne je na úrovni 5000 obyvateľov, pričom v súčasnosti v obci žije 4159 ľudí. Jediným zdrojom vody v rómskej osade je v súčasnosti jedna studňa, ktorá zásobuje odhadom asi 2000 ľudí. „Tí, čo majú viac peňazí, si kupujú balenú vodu, avšak sociálne odkázaní obyvatelia sú nútení piť vodu zo studne, ktorá nie je prospešná pre ich zdravie,“ zdôraznil prednosta.
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško spresnil, že na projekt pôjde 11 miliónov eur z fondov Európskej únie a zvyšok dofinancuje štát. „Po toľkých rokoch budú mať ľudia vodu a kanalizáciu, aby mohli bezpečne variť a aby mali priestor na hygienu. Chceme tak predísť rôznym chorobám, ktoré sa tam šíria,“ skonštatoval. V tomto roku začnú podľa neho s budovaním vodovodov a kanalizácií aj v ďalších viac ako desiatich obciach s rómskou komunitou.
Kandráč dodal, že v tomto roku plánujú v obci vybudovať aj nové bytové domy. Konkretizoval, že na dve bytovky už majú schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 2,6 milióna eur. V januári chcú zároveň žiadať o prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na ďalších šesť bytoviek s viac ako 70 bytmi.
