V Bystričanoch podpísali zmluvu na kúpu kaštieľa v Chalmovej

Na snímke kaštieľ v Chalmovej, ktorá je časťou Bystričian v okrese Prievidza. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Kaštieľ zo 17. storočia slúžil v minulosti ako reedukačné centrum.

Autor TASR
Bystričany 5. decembra (TASR) - Kaštieľ v miestnej časti Bystričian Chalmová (okres Prievidza) bude čoskoro v majetku obce. Samospráva s Regionálnym úradom školskej správy v Trenčíne uzatvorila kúpnu zmluvu na národnú kultúrnu pamiatku (NKP), účinnosť nadobudla vo štvrtok (4. 12.). Informovala o tom obec na sociálnej sieti.

Na základe kúpnej zmluvy prebehne na katastri prevod štátneho majetku do rúk všetkých obyvateľov obce. V týchto dňoch tiež pripravujeme čerpanie úveru, ktorým sa nám celú transakciu podarí dotiahnuť do úspešného konca. Všetko pre to, aby táto NKP s priľahlými pozemkami ďalej slúžila verejnému záujmu,“ uviedla obec.

Samospráva s ohľadom na kúpu kaštieľa podľa nej tiež rokuje aj so Slovenským pozemkovým fondom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o bezodplatnom prevode niektorých okolitých parciel s cieľom vytvoriť ucelený areál a možnosť v budúcnosti žiadať o čerpanie externých financií na jeho premenu.

Obec kúpi kaštieľ od štátu za 168.000 eur, cenu sa jej prostredníctvom rokovaní na úrovni s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Ministerstvom financií SR podarilo znížiť z pôvodných desať na päť percent sumy znaleckého posudku.

NKP chce obec využiť na kultúrne i spoločenské účely. Plány má aj s rozsiahlym okolitým parkom, alejou a jazerom, podporiť chce tak turizmus.

Kaštieľ zo 17. storočia slúžil v minulosti ako reedukačné centrum. Po zisteniach Generálnej prokuratúry SR, ktorá vo svojej správe poukázala na viacero nedostatkov a porušovanie práv detí i v ďalších zariadeniach na Slovensku, štát centrum v Chalmovej ešte v auguste 2024 definitívne zrušil.

Pôvodne renesančná stavba sa nachádza na mieste pôvodnej pevnosti. Dvojpodlažný kaštieľ s pivnicou, dvoma nárožnými vežami a dvoma traktami prestavali do štýlu baroka v 18. storočí. Najvýraznejšou zmenou prešiel o storočie neskôr, keď rozšírili jeho múry a dali mu nádych klasicistického štýlu. Renováciou prešiel i začiatkom 20. storočia.
