V bystrickej FNsP urobili jedinečný odber:Bijúce srdce putuje do Prahy

Banská Bystrica 14. februára (TASR) – V transplantačnom centre Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v januári vykonali v spolupráci s kardiochirurgickým tímom pražského Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny jedinečný odber srdca od zomrelého darcu. Srdce bijúce mimo tela letecky transportovali do Prahy, kde zachránilo život 27-ročného príjemcu, ktorý sa po transplantácii postupne zotavuje. Nemocnica o tom informovala v utorok na sociálnej sieti s tým, že tak urobila zámerne na valentínsky sviatok.



"Orgán bol po odbere napojený na špeciálny transportný prístroj, ktorý ho okysličoval, privádzal kyslík a živiny, aby fungoval. Hlavnou výhodou transportnej metódy 'bijúceho srdca' je výrazné predĺženie studenej ischémie, čiže času, keď môže byť orgán mimo tela. Pri štandardnom postupe (schladenie a zástava srdca) sú to štyri hodiny. Vďaka použitej metóde získali transplantační chirurgovia ďalšie štyri hodiny navyše," priblížila nemocnica s tým, že taký odber sa u nich uskutočnil prvýkrát.



Ako zdôraznila, celý proces od identifikácie darcu, aktivácie odberových a transplantačných tímov, po odber, transport orgánu a samotnú transplantáciu je veľmi náročný. Vyžaduje si skúsenosti, vysokú erudíciu tímov a musí byť do detailov naplánovaný a skoordinovaný. Súčasťou transplantačnému tímu nemocnice je viac ako sto zdravotníkov.