V bystrickej nemocnici otvorili oddelenie maxilofaciálnej chirurgie

Banská Bystrica 26. októbra (TASR) - Pacienti s úrazmi a nádormi v tvárovo-čeľustnej oblasti majú po rokoch dostupnú chirurgickú zdravotnú starostlivosť aj v Banskobystrickom kraji. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v piatok slávnostne otvorili zrekonštruované oddelenie maxilofaciálnej chirurgie.



Oddelenie pomáha najmä pacientom s úrazmi a onkologickými ochoreniami v oblasti tváre. Oficiálne je síce v prevádzke od novembra minulého roka, no ambulantnú starostlivosť poskytovalo v priestoroch ambulancií oddelenia urgentného príjmu, operačné výkony sa realizovali na centrálnych operačných sálach.



Nové oddelenie tak podľa jeho primára Rastislava Slávika dáva možnosť poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť na jednom mieste a bez nutného prevozu na iné špecializované pracovisko.



Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) vyzdvihla na otvorení najmä prítomnosť oddelenia v nemocnici. "Rooseveltova nemocnica je jedna z najlepších štátnych nemocníc, ktoré máme. Je to koncová nemocnica a v rámci komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby poskytovala aj maxilofaciálnu chirurgiu," podotkla a pripomenula, že v rámci stratifikácie sa v nemocnici plánuje urgent typu 2, ktorý by bez tohto typu chirurgie nebol úplný.



Náklady na rekonštrukciu dosiahli podľa generálnej riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej takmer 400.000 eur. Približne 150.000 eur z toho tvorili výdavky na špecializovanú techniku. "Z ministerstva sme boli podporení sumou 60.000 eur, ktorú sme využili na vzduchotechniku," podotkla.



Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie sa skladá z dvoch ambulancií, operačnej sály a zázemia pre zamestnancov. "Celkovo má toto oddelenie deväť lôžok, o ktoré sa delí s oddelením otorinolaryngológie. Ide v zásade o tzv. plávajúce lôžka či moderný koncept, ktorý do budúcna po veľkej rekonštrukcii očakávame uplatniť," dodala Lapuníková s tým, že na oddelení pracuje osem sestier a šesť lekárov.