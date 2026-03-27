V Bytči budú Veľkonočné trhy
Autor TASR
Bytča 27. marca (TASR) - Posledná marcová sobota (28. 3.) bude v Sobášnom paláci v Bytči patriť druhému ročníku Veľkonočných trhov. Ako informovala Sabina Pavlíková z Považského múzea v Žiline, podujatie návštevníkom ponúkne príležitosť zažiť atmosféru blížiacich sa sviatkov jari, spoznať tradičné remeslá a ochutnať tradičné špeciality.
Veľkonočné trhy budú trvať od 10.00 do 16.00 h. „Na trhoch sa predstaví takmer 40 remeselníkov, výrobcov tradičných jarných a veľkonočných dekorácií, kraslíc a ozdôb. Podujatie zároveň poskytne aj gastronomické zážitky v podobe tradičných jedál, typických pre veľkonočné obdobie,“ priblížila Pavlíková.
Program v popoludňajších hodinách obohatí kultúrne pásmo, v ktorom vystúpia súbory z Papradna, Plevníka-Drienového a Bytče. „Radi by sme prostredníctvom trhov návštevníkom priblížili krásu veľkonočných tradícií, podporili regionálnych remeselníkov a zároveň vytvorili príjemné stretnutie pre širokú verejnosť, rodiny s deťmi a všetky vekové kategórie,“ dodala múzejná pedagogička Katarína Dadlíková.
