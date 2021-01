V Bytči cez víkend otvoria dve odberové miesta

Bytča 29. januára (TASR) - Mesto Bytča otvorí cez víkend (30. a 31. 1.) v rámci ďalšieho kola skríningového testovania na ochorenie COVID-19 dve mobilné odberové miesta. Obidve budú v tamojšom dome kultúry. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



Testovanie sa bude konať v sobotu od 8.00 do 12.00 h, od 13.00 do 17.00 h a od 17.30 do 19.45 h. V nedeľu sa bude v meste testovať od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 15.45 h.