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V Bytči pribudlo detské ihrisko, jeho súčasťou sú i športové prvky
Súčasťou projektu sú aj zariadenia určené na športové a pohybové aktivity.
Autor TASR
Bytča 28. novembra (TASR) - Mesto Bytča dokončilo výstavbu nového detského ihriska v lokalite Rajčula na Hlinkovej ulici. Projekt s názvom Ihrisko pre každé dieťa realizovalo počas novembra, do oddychového priestoru v blízkosti centra priniesol nové herné, športové a oddychové prvky. Na investíciu vo výške viac ako 28.000 eur získala samospráva dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková.
„Nové ihrisko ponúka pestrú kombináciu herných zariadení. Osadené boli hojdačky, vrátane inkluzívnej visiacej hojdačky, šmykľavka s lezeckou zostavou, kolotoč, lanová pyramída, pružinová a prevažovacia hojdačka či tematický domček,“ opísala Brziaková. Súčasťou vybavenia je podľa nej aj edukačný panel s počítadlom a tabuľou na kreslenie, ktorý podporuje tvorivosť a rozvoj detských schopností.
„Rajčula je miestom, kam chodia oddychovať celé rodiny, a preto sme chceli tento priestor doplniť o nové možnosti na hru a pohyb. Pri príprave ihriska sme mysleli nielen na najmenšie deti, ale aj na starších návštevníkov. Som rád, že sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré bude slúžiť viacerým generáciám a kde si každý nájde niečo pre seba,“ uviedol primátor Miroslav Minárčik.
Súčasťou projektu sú aj zariadenia určené na športové a pohybové aktivity. „Návštevníci môžu využívať workoutovú zostavu a multifunkčnú fitnes stanicu. Priestor dopĺňajú nové lavičky a stoly, ktoré poskytujú zázemie na oddych a spoločné stretávanie,“ doplnila Brziaková.
Priblížila, že samospráva osobitný dôraz pri realizácii kládla na inkluzívny charakter ihriska, vybrané herné prvky sú prispôsobené aj deťom so zdravotným znevýhodnením a umožňujú im zapájať sa do spoločných aktivít s rovesníkmi. „Ihrisko má bezbariérový prístup a jeho vybavenie bolo navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a potreby rôznych vekových kategórií,“ dodala.
Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 28.345 eur, rezort práce na ihrisko poskytol dotáciu vo výške 25.000 eur. Mesto zabezpečilo spolufinancovanie projektu z vlastného rozpočtu.
„Nové ihrisko ponúka pestrú kombináciu herných zariadení. Osadené boli hojdačky, vrátane inkluzívnej visiacej hojdačky, šmykľavka s lezeckou zostavou, kolotoč, lanová pyramída, pružinová a prevažovacia hojdačka či tematický domček,“ opísala Brziaková. Súčasťou vybavenia je podľa nej aj edukačný panel s počítadlom a tabuľou na kreslenie, ktorý podporuje tvorivosť a rozvoj detských schopností.
„Rajčula je miestom, kam chodia oddychovať celé rodiny, a preto sme chceli tento priestor doplniť o nové možnosti na hru a pohyb. Pri príprave ihriska sme mysleli nielen na najmenšie deti, ale aj na starších návštevníkov. Som rád, že sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré bude slúžiť viacerým generáciám a kde si každý nájde niečo pre seba,“ uviedol primátor Miroslav Minárčik.
Súčasťou projektu sú aj zariadenia určené na športové a pohybové aktivity. „Návštevníci môžu využívať workoutovú zostavu a multifunkčnú fitnes stanicu. Priestor dopĺňajú nové lavičky a stoly, ktoré poskytujú zázemie na oddych a spoločné stretávanie,“ doplnila Brziaková.
Priblížila, že samospráva osobitný dôraz pri realizácii kládla na inkluzívny charakter ihriska, vybrané herné prvky sú prispôsobené aj deťom so zdravotným znevýhodnením a umožňujú im zapájať sa do spoločných aktivít s rovesníkmi. „Ihrisko má bezbariérový prístup a jeho vybavenie bolo navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a potreby rôznych vekových kategórií,“ dodala.
Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 28.345 eur, rezort práce na ihrisko poskytol dotáciu vo výške 25.000 eur. Mesto zabezpečilo spolufinancovanie projektu z vlastného rozpočtu.