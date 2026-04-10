Piatok 10. apríl 2026
V Bytči sa začína rekonštrukcia frekventovanej miestnej komunikácie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bytča 10. apríla (TASR) - Budúci týždeň sa v Bytči začína rekonštrukcia významnej dopravnej tepny v centrálnej časti mesta. Ako informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková, ide o viac ako 700 metrov dlhý úsek cesty od budovy polície po okružnú križovatku na ceste I/10, ktorý prepája ulice 1. mája, Lombardiniho a Mičurova.

Stavebné práce odštartujú v pondelok 13. apríla a budú prebiehať etapovite. „V prvej etape sa zrealizuje výmena obrusnej vrstvy krytu vozovky vrátane podrovnávky a zároveň sa doplnia bezpečnostné prvky a upravia obrubníky na priechodoch pre chodcov tak, aby boli bezbariérové,“ priblížila Brziaková.

Na rekonštrukciu cesty využila radnica finančný príspevok vo výške 250.000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Rekonštrukcia je nevyhnutná vzhľadom na dlhodobo nevyhovujúci technický stav komunikácie. Povrch vozovky je poškodený výtlkmi a trhlinami, odvodnenie je nedostatočné a súčasný stav znižuje bezpečnosť vodičov, cyklistov aj chodcov. Ide pritom o frekventovanú komunikáciu, ktorú denne využívajú obyvatelia mesta, podnikatelia aj tranzitná doprava,“ upozornil primátor Miroslav Minárčik.

Počas realizácie stavebných prác zostane komunikácia prejazdná. „Doprava bude riadená operatívne podľa aktuálneho priebehu prác a dopravnej situácie tak, aby bol zabezpečený čo najplynulejší a najbezpečnejší prejazd úsekom,“ dodala hovorkyňa mesta.
