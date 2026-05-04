< sekcia Regióny
V Bytči sprístupnia unikátny vojenský bunker a vytvoria oddychovú zónu
Bunker typu Ringstand 58c je jedinečným objektom svojho druhu v regióne a bol súčasťou obranného systému počas druhej svetovej vojny.
Autor TASR
Bytča 4. mája (TASR) - Bytčianska radnica pripravuje realizáciu projektu Cestou vojenskej histórie v pohraničí, ktorý vznikol v spolupráci s poľským partnerom Gmina Strumień v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková. Hlavným cieľom projektu je obnova a sprístupnenie unikátneho železobetónového bunkra z obdobia druhej svetovej vojny a jeho premena na atraktívne miesto oddychu, poznania a turizmu.
Bunker typu Ringstand 58c je jedinečným objektom svojho druhu v regióne a bol súčasťou obranného systému počas druhej svetovej vojny. „V rámci realizácie dôjde k odstráneniu náletovej zelene, vyčisteniu územia a sprístupneniu samotného bunkra, ktorý je v súčasnosti čiastočne zasypaný. Súčasťou prác bude zabezpečenie svahu, odkopanie vstupu do objektu, vybudovanie oporných konštrukcií a schodiska, ako aj vytvorenie prístupového chodníka napojeného na existujúcu cykloinfraštruktúru v území,“ priblížil vedúci regionálneho oddelenia a správy majetku Mestského úradu v Bytči Anton Kotešovský.
Revitalizovaný priestor doplní novovzniknutá oddychová zóna s prvkami drobnej architektúry, ako sú lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše a dvojjazyčné informačné tabule. „Atraktívnym prvkom bude aj architektonicky riešená vyhliadková lavička s panoramatickým výhľadom na mesto Bytča. Súčasťou projektu je taktiež výsadba novej zelene, ktorá prispeje k estetickej aj ekologickej kvalite územia,“ poznamenala Brziaková.
Nový priestor bude prirodzene prepojený s Vážskou cyklomagistrálou a turistickými trasami. „Projekt tak prispeje k rozvoju udržateľného cestovného ruchu a zároveň zvýši povedomie o vojensko-historickom dedičstve pohraničia. Investičné práce začnú v máji,“ dodala hovorkyňa mesta.
Bunker typu Ringstand 58c je jedinečným objektom svojho druhu v regióne a bol súčasťou obranného systému počas druhej svetovej vojny. „V rámci realizácie dôjde k odstráneniu náletovej zelene, vyčisteniu územia a sprístupneniu samotného bunkra, ktorý je v súčasnosti čiastočne zasypaný. Súčasťou prác bude zabezpečenie svahu, odkopanie vstupu do objektu, vybudovanie oporných konštrukcií a schodiska, ako aj vytvorenie prístupového chodníka napojeného na existujúcu cykloinfraštruktúru v území,“ priblížil vedúci regionálneho oddelenia a správy majetku Mestského úradu v Bytči Anton Kotešovský.
Revitalizovaný priestor doplní novovzniknutá oddychová zóna s prvkami drobnej architektúry, ako sú lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše a dvojjazyčné informačné tabule. „Atraktívnym prvkom bude aj architektonicky riešená vyhliadková lavička s panoramatickým výhľadom na mesto Bytča. Súčasťou projektu je taktiež výsadba novej zelene, ktorá prispeje k estetickej aj ekologickej kvalite územia,“ poznamenala Brziaková.
Nový priestor bude prirodzene prepojený s Vážskou cyklomagistrálou a turistickými trasami. „Projekt tak prispeje k rozvoju udržateľného cestovného ruchu a zároveň zvýši povedomie o vojensko-historickom dedičstve pohraničia. Investičné práce začnú v máji,“ dodala hovorkyňa mesta.