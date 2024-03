V Bytči vlani vytriedili 54,14 percenta odpadu

Bytča 28. marca (TASR) - Úroveň triedenia odpadu za rok 2023 predstavovala v Bytči 54,14 percenta. Podľa hovorkyne mesta Adriany Brziakovej je porovnateľná s rokom 2022.



Doplnila, že budovanie stojísk polopodzemných kontajnerov sa ukázalo ako efektívne a v súčasnosti ich je v meste osadených 62. "Medziročný nárast mesto eviduje pri skle, ktorého sa vytriedilo o 2080 kilogramov (kg) viac. Tiež pri tetrapakoch o 4110 kg a obaloch z kovov o 982 kg viac oproti predchádzajúcemu obdobiu," uviedla.



Podľa referenta životného prostredia Mestského úradu Bytča Matúša Bielika odovzdali Bytčania v roku 2023 o 59.580 kg objemného odpadu menej a do zberní o 12.538 kg železa a ocele viac. "To sú ďalšie významné komodity, pozitívne vstupujúce do výpočtu miery triedenia. Vzrástlo množstvo vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu o 22.150 kg a pokleslo množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu o 122.630 kg, plastov o 12.240 kg, kuchynského odpadu o 28.748 kg či papiera o 43.029 kg," konkretizoval.



Hovorkyňa mesta pripomenula, že polopodzemné kontajnery majú až trikrát väčší objem ako klasické kontajnery na komunálny odpad. "Vďaka nižšej teplote pod zemou sa odpad v kontajneroch rozkladá pomalšie, ich hĺbka je až 2,5 metra, čo napomáha hutneniu odpadu. Kontajnery nie sú prístupné zvieratám ani osobám, ktoré by z nich vyberali odpad. Sú ľahko prístupné aj počas zimy, kedy štandardné kontajnery často zapadli snehom a nebolo možné ich premiestňovať," dodala.