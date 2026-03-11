Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bytči vznikne nové zariadenie pobytovej sociálnej služby pre CSS Lúč

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Investíciu financuje Žilinský samosprávny kraj vďaka eurofondovej podpore z výzvy Budovanie sociálnej infraštruktúry v rámci integrovaných územných investícií z Programu Slovensko.

Autor TASR
Bytča 11. marca (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začal s rekonštrukciou budovy bývalej polikliniky v Bytči. Ako na sociálnej sieti informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, vznikne tu nové pobytové zariadenie pre Centrum sociálnych služieb (CSS) Lúč, pričom hotové by malo byť v septembri budúceho roka.

Do roka a pol bude zrealizovaná rekonštrukcia tak, aby sme tam mohli poskytovať pobytovú sociálnu službu pre 24 klientov. Týmto zároveň vyriešime aj dlhodobý problém v kaštieli v Hrabovom, kde máme ubytovaných klientov, ale, bohužiaľ, priestory už dnešným štandardom nevyhovujú,“ uviedla Jurinová.

Investíciu financuje ŽSK vďaka eurofondovej podpore z výzvy Budovanie sociálnej infraštruktúry v rámci integrovaných územných investícií z Programu Slovensko. Víťaz verejného obstarávania - košická spoločnosť Denco - sa zaviazala rekonštrukciu zrealizovať za 2.585.739 eur.
