V byte v Humennom našli telo muža bez známok života
Autor TASR
Humenné 9. apríla (TASR) - V byte v Humennom našli vo štvrtok telo 58-ročného muža bez známok života. Na mieste policajti vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Bližšie informácie k prípadu momentálne nie je možné poskytnúť,“ uviedla hovorkyňa.
