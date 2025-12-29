Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Regióny

HORELA KUCHYŇA: V Nových Zámkoch zasahovali hasiči

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor

Požiar ohlásili krátko po 14.00 h.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Nové Zámky 29. decembra (TASR) - V byte na piatom poschodí sedemposchodového paneláku v Nových Zámkoch horelo. Išlo o požiar kuchyne, z ktorej cez okno šľahali plamene a šíril sa hustý čierny dym. Pri požiari nedošlo k žiadnemu zraneniu. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Požiar ohlásili krátko po 14.00 h. „Hasiči požiar v krátkom čase lokalizovali a následne zlikvidovali. Z bytového domu zároveň vyviedli 25 osôb, pre ktoré bol pristavený evakuačný autobus HaZZ,“ uviedol hasičský zbor. Na mieste zasahovali príslušníci z Hasičskej stanice Nové Zámky a Šurany a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Hurbanovo.

.

Neprehliadnite

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR