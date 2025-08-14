Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V bytovom dome v Petržalke došlo k požiaru, evakuujú osoby

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Požiar a silné zadymenie zistili v byte na štvrtom poschodí.

Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - V byte na Medveďovej ulici v bratislavskej Petržalke došlo vo štvrtok ráno k požiaru a k silnému zadymeniu. Z bytového domu aktuálne evakuujú osoby. Zatiaľ nie sú hlásení zranení. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Krátko po 7.00 h sme prijali na linke 158 oznámenie o požiari bytového domu na Medveďovej ulici v Petržalke. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky,“ priblížila polícia. Požiar a silné zadymenie zistili v byte na štvrtom poschodí.

