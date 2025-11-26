< sekcia Regióny
V bytovom dome v Petržalke horela elektrokolobežka
Majiteľovi vznikla škoda predbežne vyčíslená na 500 eur.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok (25. 11.) večer pri požiari elektrokolobežky na 11. poschodí bytového domu na Kopčianskej ulici v bratislavskej Petržalke. Zo zadymených priestorov vyviedli zároveň šesť ľudí, ktorých záchranári ošetrili. Dve intoxikované osoby previezli na centrálny príjem jednej z nemocníc. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR na sociálnej sieti.
Predbežnou príčinou bola technická porucha na elektrokolobežke. Majiteľovi vznikla škoda predbežne vyčíslená na 500 eur.
