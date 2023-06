V bývalej hasičskej zbrojnici v Lučenci vytvoria modernú expozíciu

Lučenec 14. júna (TASR) - Mestské múzeum Lučenec vytvorí v priestoroch niekdajšej hasičskej zbrojnice novú modernú expozíciu s interaktívnymi prvkami, venovanú histórii mesta. Na realizáciu projektu získalo múzeum približne 170.000 eur, nové priestory by verejnosti chceli po prvýkrát prezentovať koncom septembra. Pre TASR to uviedla vedúca múzea Andrea Moravčíková.



Nová expozícia o histórii Lučenca vznikne v priestoroch bývalej hasičskej zbrojnice. Tá bola postavená koncom 19. storočia v susedstve historickej radnice, ktorá je dnes sídlom mestského múzea. "Na prízemí sme tu v roku 2022 otvorili priestor, v ktorom je inštalovaná maketa mesta zobrazujúca Lučenec z roku 1907," uviedla Moravčíková. Ako dodala, maketa s plochou približne 16 štvorcových metrov prezentuje historickú podobu mesta v mierke 1 : 100 a bude ústredným prvkom novej expozície.



"Celá expozícia je rozdelená do viacerých častí, v ktorých sa bude návštevník pohybovať. Samotnej makete bude venovaná jedna stena, návštevníci tu budú môcť získať informácie o tom, ako budovy na makete vyzerali predtým, aký život malo historické centrum mesta a čo sa odohrávalo v jednotlivých budovách," vysvetlila vedúca múzea.



Jedna časť novej expozície bude venovaná i erbu mesta, na ktorom je vyobrazený pelikán s mláďatami. Ďalšia bude prezentovať etniká a národnosti žijúce v Lučenci, formou videoprojekcie a príbehov sa návštevníci dozvedia viac o histórii Maďarov, Bulharov či Rómov na území mesta.



"Budeme tam mať aj časovú os s 2D a 3D animáciami, ktorá návštevníkovi priblíži významnejšie udalosti z histórie mesta, ako napríklad bitku pri Lučenci či vypálenie mesta," dodala Moravčíková. Samostatnú miestnosť venuje múzeum funkcionalistickému architektovi Oskarovi Winklerovi, ktorého veľkú časť tvorby je možné vidieť práve v Lučenci.



Na vytvorenie modernej expozície v hasičskej zbrojnici získala Rozpočtová organizácia LUKUS, pod ktorú Mestské múzeum Lučenec spadá, regionálny príspevok z výzvy pre najmenej rozvinuté okresy vo výške približne 170.000 eur. V rámci projektu múzeum vytvorí i štyri nové pracovné miesta. "Celú expozíciu plánujeme verejnosti sprístupniť 29. septembra, v tento deň v roku 1894 bola historická radnica slávnostne odovzdaná obyvateľom mesta Lučenec," povedala Moravčíková s tým, že práce by mali odštartovať v druhej polovici júna.



Mestské múzeum Lučenec začalo svoju činnosť v roku 2016 v priestoroch historickej radnice, ktorú samospráva rok predtým zrekonštruovala. Zameriava na dejiny mesta, prezentuje i históriu smaltovní či zvonolejárske dielne, ktoré v Lučenci v minulosti pôsobili. Z eurofondov sa múzeum uchádza aj o dotáciu na modernizáciu týchto expozícií. Rakottyayho a Sterlichtovu smaltovňu by chceli verejnosti predstaviť rovnakým spôsobom, ako sa továrnici prezentovali na miléniovej výstave v Budapešti v roku 1896.