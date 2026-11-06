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V bývalom vojenskom obvode Javorina ponúkajú výkup pozemkov
Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister Kaliňák ešte začiatkom júna, pričom vylúčil plánovanie vyvlastnenia pozemkov.
Autor TASR
Bratislava/Kežmarok 6. novembra (TASR) - Vojenské lesy a majetky (VLM) SR začali na jeseň oslovovať vlastníkov pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina s ponukou na dobrovoľný výkup ich parciel a podielov. Informoval o tom minister spravodlivosti Boris Susko (zastupujúci ministra obrany Roberta Kaliňáka, obaja Smer-SD) počas štvrtkovej (5. 11.) hodiny otázok v Národnej rade SR. Reagoval tak na otázky poslankyne Dariny Luščíkovej (PS), ktorú zaujímal účel, plánovaná výmera aj analýza potrieb Ministerstva obrany (MO) SR.
„Na stanovenie využitia územia bývalého vojenského obvodu Javorina musíme v prvom rade poznať rozsah a polohu pozemkov, ktoré bude mať štát reálne k dispozícii. Až na tomto základe môžeme zodpovedne konkretizovať ich využitie vrátane prípadného vojenského výcviku. Nemôžeme totiž plánovať konkrétne aktivity na cudzích pozemkoch bez vyrovnania vlastníckych vzťahov,“ uviedol Susko. Výkup pozemkov má zlepšiť správu majetku, prístup k parcelám a lesnícke hospodárenie. Presnú výmeru zatiaľ nemožno určiť, keďže závisí od záujmu vlastníkov, reštitúcií a posúdenia ponúk.
„Samotná výzva na predaj zároveň neznamená, že súčasné pozemky nepostačujú na vojenský výcvik, ani že všetky novonadobudnuté pozemky budú slúžiť na tento účel. Naším postupom je najprv vyjasniť, aké územie môže mať štát k dispozícii, a následne tomu prispôsobiť konkrétne plány jeho využitia,“ citoval ďalej zo stanoviska MO Susko.
VLM začali v auguste pripravovať výkup pozemkov v bývalom obvode Javorina, keď informovali úrady, samosprávy a jednotlivé spoločenstvá. Vlastníci môžu záujem o dobrovoľný predaj nahlásiť online, osobnou alebo písomnou formou. Keďže časť pozemkov má súkromných vlastníkov a prebiehajú reštitúcie, celkový rozsah výkupu bude závisieť od ukončenia konaní a dohôd s vlastníkmi.
„Nehnuteľnosti nadobudnuté v rámci majetkovoprávneho usporiadania budú vo vlastníctve SR a v správe vojenských lesov. Ich využívanie nebude automaticky obmedzené výlučne na účely vojenského výcviku,“ dodal Susko. Pripomenul, že VLM sa zameriavajú na starostlivosť o lesy, infraštruktúru, vodozádržné a protipožiarne opatrenia či poľnohospodárstvo. Ministerstvo ubezpečuje, že hospodárenie, ochrana prírody a poľovníctvo budú na pozemkoch pokračovať podľa platných programov, pričom ich prípadné vojenské využitie zváži MO. Akékoľvek nakladanie s novonadobudnutým majetkom sa bude riadiť platnými zákonmi.
Na Okresnom úrade Kežmarok v tejto súvislosti prebiehajú reštitučné konania, ktoré reštituenti podľa Luščíkovej aj po personálnom posilnení okresného úradu v Kežmarku označili ako pomalé. Rezort vnútra koordinuje postup s agrorezortom aj MO a plánuje pomôcť s nadčasmi či ďalšími ľuďmi. „Čo sa týka termínu ukončenia reštitučných konaní, podľa vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok v súčasnosti nie je možné odhadnúť časový interval,“ skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister Kaliňák ešte začiatkom júna, pričom vylúčil plánovanie vyvlastnenia pozemkov. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Slovenské ozbrojené sily podľa neho potrebujú nový výcvikový priestor. Zámer rezortu kritizuje opozícia aj samosprávy a postavilo sa proti nemu aj Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, Združenie miest a obcí Spiša či Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí.
„Na stanovenie využitia územia bývalého vojenského obvodu Javorina musíme v prvom rade poznať rozsah a polohu pozemkov, ktoré bude mať štát reálne k dispozícii. Až na tomto základe môžeme zodpovedne konkretizovať ich využitie vrátane prípadného vojenského výcviku. Nemôžeme totiž plánovať konkrétne aktivity na cudzích pozemkoch bez vyrovnania vlastníckych vzťahov,“ uviedol Susko. Výkup pozemkov má zlepšiť správu majetku, prístup k parcelám a lesnícke hospodárenie. Presnú výmeru zatiaľ nemožno určiť, keďže závisí od záujmu vlastníkov, reštitúcií a posúdenia ponúk.
„Samotná výzva na predaj zároveň neznamená, že súčasné pozemky nepostačujú na vojenský výcvik, ani že všetky novonadobudnuté pozemky budú slúžiť na tento účel. Naším postupom je najprv vyjasniť, aké územie môže mať štát k dispozícii, a následne tomu prispôsobiť konkrétne plány jeho využitia,“ citoval ďalej zo stanoviska MO Susko.
VLM začali v auguste pripravovať výkup pozemkov v bývalom obvode Javorina, keď informovali úrady, samosprávy a jednotlivé spoločenstvá. Vlastníci môžu záujem o dobrovoľný predaj nahlásiť online, osobnou alebo písomnou formou. Keďže časť pozemkov má súkromných vlastníkov a prebiehajú reštitúcie, celkový rozsah výkupu bude závisieť od ukončenia konaní a dohôd s vlastníkmi.
„Nehnuteľnosti nadobudnuté v rámci majetkovoprávneho usporiadania budú vo vlastníctve SR a v správe vojenských lesov. Ich využívanie nebude automaticky obmedzené výlučne na účely vojenského výcviku,“ dodal Susko. Pripomenul, že VLM sa zameriavajú na starostlivosť o lesy, infraštruktúru, vodozádržné a protipožiarne opatrenia či poľnohospodárstvo. Ministerstvo ubezpečuje, že hospodárenie, ochrana prírody a poľovníctvo budú na pozemkoch pokračovať podľa platných programov, pričom ich prípadné vojenské využitie zváži MO. Akékoľvek nakladanie s novonadobudnutým majetkom sa bude riadiť platnými zákonmi.
Na Okresnom úrade Kežmarok v tejto súvislosti prebiehajú reštitučné konania, ktoré reštituenti podľa Luščíkovej aj po personálnom posilnení okresného úradu v Kežmarku označili ako pomalé. Rezort vnútra koordinuje postup s agrorezortom aj MO a plánuje pomôcť s nadčasmi či ďalšími ľuďmi. „Čo sa týka termínu ukončenia reštitučných konaní, podľa vyjadrenia Okresného úradu Kežmarok v súčasnosti nie je možné odhadnúť časový interval,“ skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister Kaliňák ešte začiatkom júna, pričom vylúčil plánovanie vyvlastnenia pozemkov. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Slovenské ozbrojené sily podľa neho potrebujú nový výcvikový priestor. Zámer rezortu kritizuje opozícia aj samosprávy a postavilo sa proti nemu aj Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, Združenie miest a obcí Spiša či Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí.