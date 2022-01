V bývalých Jegorových kasárňach má vyrásť päť bytoviek

Zvolen 13. januára (TASR) – Päť bytových domov s takmer 200 bytmi plánuje postaviť v bývalých Jegorových kasárňach vo Zvolene spoločnosť Trend Develop. Obytnú funkciu domov by mala dopĺňať verejná občianska vybavenosť. Investor predpokladá začiatok výstavby v 3. štvrťroku 2022 a ukončenie približne za 12 mesiacov.



V rámci súboru navrhujú aj 154 parkovacích miest v garážach a 124 parkovacích miest na povrchu. Celkové náklady na výstavbu odhaduje staviteľ na 10 miliónov eur.



Zvolen patrí k mestám, kde v uplynulých rokoch prebiehala intenzívna bytová výstavba. Súkromní investori tam napríklad postavili dva obytné domy Panoráma a Emporia so 72, respektíve 50 bytmi. Postavené sú tiež bytovky so 70 bytmi pod Pustým hradom. Nová bytovka s asi 80 bytmi bola v roku 2020 odovzdaná aj v časti Rákoš. Stavia sa tiež bytovka Hájik s 30 bytmi v časti Môťová a v centre mesta, neďaleko Zvolenskej Europy sa začala stavba bytoviek so 106 bytmi. V pláne je aj výstavba bytovky Green City v časti Bariny, kde by malo byť 135 bytov.



Ďalších viac ako 600 nájomných bytov, z ktorých podstatná časť sa postavila v uplynulom desaťročí prevažne prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, má v správe mesto Zvolen. Stoja napríklad na sídlisku Zlatý Potok, v lokalite Balkán, a tiež na Rákoši. Ďalšie desiatky bytov vznikli rekonštrukciou starších objektov.