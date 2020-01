V bývalých kasárňach má vyrásť veľké centrum popularizácie vedy

Nitra 27. januára (TASR) – V bývalých kasárňach pod Zoborom v Nitre by už čoskoro malo vzniknúť centrum popularizácie vedy. Veľký projekt pod gesciou ministerstva školstva bude financovaný z európskych fondov. Kľúčovými inštitúciami, ktoré sa na zriadení centra budú podieľať, sú Archeologický ústav (AÚ) SAV, Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.



Podľa slov riaditeľa AÚ Mateja Ruttkaya sa v súčasnosti už robí podrobný rozpis expozícií a exponátov, ktoré budú v centre vystavené. „Je to financované z európskych peňazí, ktoré sú schválené, a projekt už prešiel cez všetky úrovne. Je už teda v podstate jasné, že sa bude realizovať. V rámci Slovenska budú štyri takéto centrá. Prvé, Aurelium v Bratislave, už funguje. Ďalšie bude v Košiciach a v Žiline a najväčšie bude práve v Nitre v bývalých kasárňach. To bude také centrálne, bude umiestnené v dvoch budovách a v podzemí, ktoré bude tieto dva objekty prepájať,“ vysvetlil Ruttkay.



Expozície budú zamerané na popularizáciu vedy a na motivovanie mladých návštevníkov, aby sa o vedecké odbory zaujímali. „Budú tam ,odkliate' rôzne záhady vedy. Expozície sa budú venovať témam, ako je človek a krajina, človek a jeho zdravie, vývoj človeka. Všetko to bude z pohľadu minulosti, súčasnosti i toho, čo nás čaká v budúcnosti. Založené to bude na priamej komunikácii s návštevníkmi,“ uviedol Ruttkay.



V centre popularizácie vedy majú byť predstavené tie najväčšie vynálezy ľudstva od ovládnutia ohňa cez vynález kolesa až po lety do vesmíru. „Budú tam predstavené aj rôzne technológie, praktické ukážky, ako si zostrojiť napríklad ďalekohľad, budú tam znázornené a opísané rôzne optické klamy a fyzikálne princípy. Bude to dosť širokospektrálne, pretože ten priestor je naozaj veľký, takže verím, že ľudia sa o to budú zaujímať a návštevnosť bude veľká,“ doplnil Ruttkay.



Archeológovia už v priestoroch niekdajších kasární začali s budovaním archeoskanzenu, v ktorom chcú vedci pri prezentácii nálezov využívať aj virtuálnu a rozšírenú realitu. Okrem toho AÚ v areáli vybudoval moderné vedecké centrum, dokumentačné fotogrametrické centrum a špeciálne depozitáre.