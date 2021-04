V bývalých kúpeľoch Grössling sa začali prípravné stavebné práce

Bratislava 22. apríla (TASR) – V zaniknutých kúpeľoch Grössling v Bratislave, ktorý čaká rozsiahla rekonštrukcia, sa začali prípravné stavebné práce. TASR o tom informovala Marcela Glevická z mestského Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). Hlavné mesto chce budovu obnoviť do roku 2025. Projekt ráta s mestskými kúpeľmi a vybudovaním mestskej knižnice, parku či kaviarne. Investičné náklady sú zatiaľ odhadované na 14 miliónov eur.



Projektový koordinátor pre obnovu Grösslingu Gábor Bindics uviedol, že dôležitá hodnotová vec pri nastavení plánu rekonštrukcie bolo zakonzervovanie budovy a jej dôležitých prvkov pred ďalším chátraním a postupné spustenie obnovy. "Prioritou je, aby práce čo najmenej rušili okolie a jeho obyvateľov, preto sme sa rozhodli, že budeme rekonštruovať postupne a po menších častiach. Tento rok postupne obnovujeme komín a krok za krokom nastavujeme ďalšie práce," priblížil.



Zatiaľ sa odstránili nánosy z 90. rokov minulého storočia, sadrokartóny zakrývajúce staršie architektonické prvky objektu a budova sa čistí od "nánosov času", ktoré podľa MIB znehodnocujú pôvodnú architektúru objektu. Vyčistia sa aj krovy, aby sa zistilo, v akom stave sú pôvodné drevené konštrukcie.



Momentálne sa podľa inštitútu pracuje na rekonštrukcii komína z roku 1914, ktorý bol kedysi najvyšším objektom v bratislavskom Starom Meste. Odobrali sa tehly z vrchnej časti komína, ktorý bol naklonený a hrozilo, že vrchná časť by sa časom rozpadla. "Komín sa obnoví, pričom sa použijú jeho pôvodné tehly. Bude aplikovaný priehľadný náter a opravia sa aj kovové obruče, čím sa zabezpečí dlhodobá trvácnosť. Komín bude aj po komplexnej obnove dôležitou súčasťou identity Grösslingu," spresnil MIB.



Začiatkom leta sa začnú väčšie búracie práce. Odstránia sa dve stavby vo dvore na Kúpeľnej ulici. Obe vznikli v 70. rokoch minulého storočia a vtedy slúžili ako technické zázemie objektu. V budúcnosti by na tomto mieste mal vzniknúť stavebný dvor a neskôr exteriérový bazén. V priebehu roka budú pokračovať aj búracie a rekonštrukčné práce v budove na rohu Medenej a Kúpeľnej ulice. "Budú sa odstraňovať nenosné konštrukcie, ktoré pribúdali v posledných desaťročiach a nemajú architektonickú hodnotu," priblížil inštitút.



V lete by mala byť dokončená podrobná architektonická štúdia, na ktorú budú nadväzovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie, ktoré sú východiskom pre komplexnú rekonštrukciu.



Budova mestských kúpeľov Grössling je ikonickou stavbou Bratislavy a zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 a ako kúpele slúžila Bratislavčanom do roku 1994.