V Čabradskom Vrbovku pokračujú s ďalšou obnovou kultúrneho domu

Čabradský Vrbovok 11. júna (TASR) - V obci Čabradský Vrbovok v okrese Krupina budú v najbližších týždňoch pokračovať v ďalšej obnove miestneho kultúrneho domu. Práce budú tentoraz zamerané na vybudovanie nových hygienických zariadení pre návštevníkov vrátane novej elektroinštalácie.



Starosta Ján Sliacky priblížil, že rekonštrukciu v celkovej hodnote približne 52.000 eur obec zrealizuje aj vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške viac ako 41.000 eur z Programu rozvoja vidieka. Práce by mali byť hotové do polovice augusta.



Dvojpodlažná budova, v ktorej sa nachádza okrem kultúrneho domu aj obecný úrad, bola podľa starostu postavená ešte v 80. rokoch. V čase jej vzniku išlo o strediskovú obec a nachádzal sa tu miestny národný výbor pre päť dedín.



V uplynulom období sa samospráve podarilo vďaka externým zdrojom budovu zatepliť, zrekonštruovať strechu aj vymeniť okná. Budova má aj nové vykurovanie tepelnými čerpadlami. V budúcnosti chce samospráva hľadať zdroje na rekonštrukciu vnútorných omietok.



Čabradský Vrbovok má aktuálne 225 obyvateľov. Starosta uviedol, že samospráva žiada o prostriedky aj na ďalšie projekty, napríklad v oblasti odpadového hospodárstva. V budúcnosti by takisto chcela zrekonštruovať starú nevyužívanú budovu, kam by chcela presťahovať materskú školu.