V Čachticiach plánujú zrekonštruovať budovu obecného úradu

Čachtice 29. novembra (TASR) – V obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom chcú zrekonštruovať budovu obecného úradu. Výzvu na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky zverejnila obec vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je 433.732 eur bez DPH. Súčasťou rekonštrukcie má byť zateplenie budovy, výmena dverí a okien, inštalácia rekuperačných jednotiek, fotovoltika, výmena osvetlenia, elektroinštalácia a zariadenia na meranie a reguláciu.



Obec chce rekonštrukciu financovať prostredníctvom eurofondov. Lehota na predkladanie ponúk je do 20. decembra, rekonštrukcia by mala byť dokončená do 12 mesiacov od podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom.