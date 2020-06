V Čadci zatvorili školy pre nákazu novým koronavírusom

Čadca/Krásno nad Kysucou 22. júna (TASR) – Pre potvrdené prípady nákazy novým koronavírusom zatvorili v Čadci Základnú školu M. R. Štefánika, Materskú školu Fraňa Kráľa, obidve základné umelecké školy a v Krásne nad Kysucou ZŠ s MŠ Krásno nad Kysucou – Kalinov. Samosprávy o tom informujú na svojich internetových stránkach.



V Čadci zasadal v pondelok ráno krízový štáb, ktorý odporučil prerušiť vyučovanie do odvolania.



„V Čadci sme zaznamenali prvé potvrdené prípady ochorenia COVID-19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Čadci ma informoval, že už prebieha informovanie rodičov o testovaní detí a zamestnancov školských zariadení. Buďme zodpovední, ohľaduplní a nosme rúško. Chránime sa tak navzájom," uviedol primátor Čadce Milan Gura.







V Krásne nad Kysucou sa cez víkend potvrdila nákaza ochorením COVID-19 u obyvateľky mestskej časti Kalinov.



„Mesto a RÚVZ prijali preventívne opatrenia proti ďalšiemu šíreniu nákazy, kým budú známe výsledky testovania všetkých osôb, s ktorými prišla do styku. V súčasnosti je hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení. V spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom dezinfikujeme všetky verejné priestory dotknutej mestskej časti. Zároveň upozorňujeme obyvateľov, aby boli opatrní a dodržiavali všetky opatrenia ÚVZ SR," vyzvalo mesto na internetovej stránke.