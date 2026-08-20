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V Čadci očakávajú v základných školách viac ako 1900 žiakov
Jednotlivé školy využili prázdninové obdobie na údržbu priestorov, potrebné opravy a prípravu tried, školských areálov i ďalšieho zázemia.
Autor TASR
Čadca 20. augusta (TASR) - V školskom roku 2026/2027 by malo základné školy (ZŠ) v Čadci navštevovať 1917 žiakov. Ako informovala radnica na svojej webovej stránke, po prvý raz by do školských lavíc malo zasadnúť 235 prvákov. Materské školy by malo navštevovať približne 370 detí a v základných umeleckých školách sa očakáva 1258 žiakov.
Jednotlivé školy využili prázdninové obdobie na údržbu priestorov, potrebné opravy a prípravu tried, školských areálov i ďalšieho zázemia. Samospráva zároveň pokračuje v realizácii investícií, ktoré majú skvalitniť podmienky na vzdelávanie, pohyb a trávenie voľného času detí.
„Významnou súčasťou príprav je komplexná rekonštrukcia zanedbaných športových ihrísk pri troch najväčších mestských základných školách - ZŠ J. A. Komenského, ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ Rázusova. Ihriská dostanú nový povrch s umelým trávnikom a riadne osvetlenie. Vzniknú tak moderné a bezpečné športoviská, ktoré budú slúžiť žiakom aj ďalším obyvateľom mesta,“ uviedla radnica.
Jednotlivé školy využili prázdninové obdobie na údržbu priestorov, potrebné opravy a prípravu tried, školských areálov i ďalšieho zázemia. Samospráva zároveň pokračuje v realizácii investícií, ktoré majú skvalitniť podmienky na vzdelávanie, pohyb a trávenie voľného času detí.
„Významnou súčasťou príprav je komplexná rekonštrukcia zanedbaných športových ihrísk pri troch najväčších mestských základných školách - ZŠ J. A. Komenského, ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ Rázusova. Ihriská dostanú nový povrch s umelým trávnikom a riadne osvetlenie. Vzniknú tak moderné a bezpečné športoviská, ktoré budú slúžiť žiakom aj ďalším obyvateľom mesta,“ uviedla radnica.