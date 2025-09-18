< sekcia Regióny
V Čadci otvorili nové regionálne inovačné centrum
Projekt spája aktérov z biznisu, školstva, komunít a štátnej správy.
Autor TASR
Čadca 18. septembra (TASR) - V Čadci v stredu (17. 9.) otvorili nové regionálne inovačné centrum Inovia Kysuce. Projekt spája aktérov z biznisu, školstva, komunít a štátnej správy. Centrum bude poskytovať priestor pre spoluprácu, mentoring, odborné poradenstvo a prepojenie na širšiu sieť expertov a partnerov. TASR o tom informovala CEO agentúry Full Time PR Kristína Gáliková.
Inovačné centrum má ambíciu vytvoriť živý inovačný ekosystém, ktorý podporí rast firiem v regióne, rozvoj startupov či študentskú podnikavosť. „Do roku 2030 chce mať Inovia zmapovaný a následne aktívny ekosystém, podporné programy, aktívne regionálne centrá a funkčnú inovačnú stratégiu. Dnes sa región v meraní inovačnej výkonnosti nachádza približne na úrovni 67 bodov zo 100. Cieľom je túto krivku stúpania obrátiť smerom k európskemu priemeru a následne ho aj preskočiť,“ uviedol riaditeľ Inovia Vlastimil Kocián.
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová pripomenula, že regionálna vláda hľadala nástroje, ktoré by spomalili odchod mladých ľudí a pomohli im získať praktické skúsenosti. „Vďaka Inovia a širokému portfóliu aktivít sa darí napĺňať potreby pre firmy v regióne, startupistov i študentov. Dôležitým cieľom je udržať a prilákať talenty. Mladí ľudia získajú viac príležitostí, čo ich môže motivovať, aby zostali a rozvíjali kariéru práve v regióne,“ podotkla Jurinová.
Inovačné centrum ŽSK tiež pripraví regionálne projekty zamerané na udržateľný rozvoj, ochranu prírody a budovanie dlhodobej odolnosti regiónu voči ekonomickým výkyvom. Očakáva sa vznik väčšieho počtu úspešných malých a stredných podnikov, nových startupov, ako aj nárast inovácií. Centrum ponúka priestor pre stretávanie, vzdelávanie a spoločné projekty, ktoré dlhodobo posilnia regionálnu ekonomiku a kvalitu života.
