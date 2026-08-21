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V Čadci sa v piatok začína Bartolomejský hodový jarmok, potrvá tri dni
Ako uviedol primátor Matej Šimášek, jarmok je najväčším sviatkom Čadce.
Autor TASR
Čadca 21. augusta (TASR) - V Čadci sa v piatok začína ďalší ročník Bartolomejského hodového jarmoku, ktorý počas troch dní prinesie do centra mesta pestrý kultúrny program, tradičné remeslá, bohatú ponuku občerstvenia, športové podujatia i sprievodné výstavy. Hlavný program sa uskutoční na Matičnom námestí.
Ako uviedol primátor Matej Šimášek, jarmok je najväčším sviatkom Čadce. „Zároveň je krásnou tradíciou, ktorá spája celé generácie. Aj tento rok sme pripravili tri dni plné hudby, kultúry, stretnutí a dobrej nálady. Návštevníci sa môžu tešiť na bohatú ponuku gastrošpecialít, predajné stánky, ukážky tradičných remesiel, zábavu pre deti aj hodnotný kultúrny program,“ povedal.
Trojdňové oslavy odštartujú v piatok o 19.00 h na Matičnom námestí festivalom Revival Night. V sobotu (22. 8.) bude večerný program patriť Beáte Dubasovej a Kataríne Knechtovej.
Súčasťou sobotného programu bude slávnostné udeľovanie Cien Združenia miest a obcí Kysúc osobnostiam, ktoré svojou prácou, tvorbou a verejným pôsobením prispievajú k rozvoju regiónu. Tento rok budú ceny udelené dlhoročnému riaditeľovi Domu kultúry v Čadci Miroslavovi Ďuricovi, hovorcovi Žilinskej diecézy Zdenovi Pupíkovi, folkloristke Helene Záhradníkovej a teologičke Miroslave Čilovej.
Nedeľný (23. 8.) program sa začne o 9.15 h pietnou spomienkou a kladením vencov pri Pamätníku SNP. Nasledovať bude slávnostný sprievod predstaviteľov mesta, hostí a účinkujúcich centrom Čadce a po ňom slávnostná svätá omša v Kostole svätého Bartolomeja.
K Bartolomejskému hodovému jarmoku patria aj stretnutia a upevňovanie vzťahov s partnerskými mestami. Mesto Čadca počas hodových slávností privíta ich predstaviteľov a zahraničných hostí. O 15.00 h zaznejú pozdravy primátora mesta Čadca a delegácií partnerských miest, súčasťou programu bude i udelenie Pocty Karola Guleju. Nedeľný kultúrny program vyvrcholí vystúpeniami Kandráčovcov a skupiny Heľenine oči.
Ako uviedol primátor Matej Šimášek, jarmok je najväčším sviatkom Čadce. „Zároveň je krásnou tradíciou, ktorá spája celé generácie. Aj tento rok sme pripravili tri dni plné hudby, kultúry, stretnutí a dobrej nálady. Návštevníci sa môžu tešiť na bohatú ponuku gastrošpecialít, predajné stánky, ukážky tradičných remesiel, zábavu pre deti aj hodnotný kultúrny program,“ povedal.
Trojdňové oslavy odštartujú v piatok o 19.00 h na Matičnom námestí festivalom Revival Night. V sobotu (22. 8.) bude večerný program patriť Beáte Dubasovej a Kataríne Knechtovej.
Súčasťou sobotného programu bude slávnostné udeľovanie Cien Združenia miest a obcí Kysúc osobnostiam, ktoré svojou prácou, tvorbou a verejným pôsobením prispievajú k rozvoju regiónu. Tento rok budú ceny udelené dlhoročnému riaditeľovi Domu kultúry v Čadci Miroslavovi Ďuricovi, hovorcovi Žilinskej diecézy Zdenovi Pupíkovi, folkloristke Helene Záhradníkovej a teologičke Miroslave Čilovej.
Nedeľný (23. 8.) program sa začne o 9.15 h pietnou spomienkou a kladením vencov pri Pamätníku SNP. Nasledovať bude slávnostný sprievod predstaviteľov mesta, hostí a účinkujúcich centrom Čadce a po ňom slávnostná svätá omša v Kostole svätého Bartolomeja.
K Bartolomejskému hodovému jarmoku patria aj stretnutia a upevňovanie vzťahov s partnerskými mestami. Mesto Čadca počas hodových slávností privíta ich predstaviteľov a zahraničných hostí. O 15.00 h zaznejú pozdravy primátora mesta Čadca a delegácií partnerských miest, súčasťou programu bude i udelenie Pocty Karola Guleju. Nedeľný kultúrny program vyvrcholí vystúpeniami Kandráčovcov a skupiny Heľenine oči.