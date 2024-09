V Čadci sa začína čiastočná uzávera tunela Horelica

Čadca 17. septembra (TASR) - S jednodňovým oneskorením pristúpi v utorok o 9.00 h Národná diaľničná spoločnosť k čiastočnej uzávere diaľničného tunela Horelica. Tunel mal byť pôvodne uzavretý už v pondelok (16. 9.), ale dialničiari odložením uzávery o 24 hodín vytvárali časový priestor na odstraňovanie následkov víkendovej povodne na Kysuciach.



Tunel v smere zo Žiliny do Čadce bude uzavretý do piatka (20. 9.) do 20.00 h. Nasledovať bude 48-hodinová úplná uzávera tunela, ktorá by mala trvať do 22. septembra do 20.00 h. Dôvodom uzáver je čistenie vozovky, služobného chodníka, odvodňovacieho systému a ďalšie servisné práce.



Doprava v smere do Čadce bude odklonená z I/11A na cestu III/2013 v Oščadnici. V opačnom smere bude doprava presmerovaná pred tunelom z cesty I/11A na I/11B takzvaným malým obchvatom Čadce, s pokračovaním po ceste I/11, prípadne III/2017 až po mimoúrovňovú križovatku v Krásne nad Kysucou.