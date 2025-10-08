< sekcia Regióny
V Čadci sa začína trojdňový festival duchovnej tvorby Jurinova jeseň
Autor TASR
Čadca 8. októbra (TASR) - Prezentáciou umeleckej tvorby rezbára Antona Kaduru a maliarky Evy Comorkovej-Kadurovej sa v stredu začína na Kysuciach multižánrový festival duchovnej tvorby Jurinova jeseň. Ako informovali organizátori z Kysuckej knižnice v Čadci, jeho tradičnou súčasťou je aj celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza.
Jednotlivé podujatia 21. ročníka festivalu sa budú konať od stredy do 10. októbra v Čadci, Klokočove a v Turzovke. Festival je pomenovaný podľa spisovateľa a publicistu Pavla Hrtusa Jurinu, od narodenia ktorého 1. októbra uplynulo 106 rokov.
V stredu podvečer ho slávnostne otvoria v Kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Klokočove svätou omšou spojenou s koncertom členov Zboru Cordis Klokočov, harfistky Lucie Dobešovej a Speváckeho zboru Mária zo Starej Bystrice. Koncert bude doplnený aj ocenenými príspevkami z predchádzajúcich ročníkov festivalu.
Druhý deň festivalu bude patriť besede so spisovateľkou Miroslavou Čilovou, ale aj pietnej spomienke na kysuckého básnika Jána Harantu. Vrcholom festivalu bude hodnotiaci seminár a slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže. Festival v piatok (10. 10.) uzavrie beseda o písaní a sile rozprávania so spisovateľom Jánom Podmanickým.
