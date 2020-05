V Čadci zrekonštruovali hygienické zariadenia v nemocnici

Čadca 9. mája (TASR) - V Kysuckej nemocnici v Čadci ukončili komplexnú rekonštrukciu hygienických zariadení. Stavebné práce za takmer 500.000 eur financoval Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).



Kompletnou rekonštrukciou prešli hygienické priestory pravého krídla interného pavilónu bloku C na všetkých siedmich podlažiach. Zmenilo sa aj dispozičné riešenie priestoru podľa potrieb personálu a hygienických noriem. Nové sú omietky, obklady, dlažba, vymenili sa dvere a sanita. Obnova so sebou priniesla aj nové technické rozvody - kanalizáciu, vodovod a vzduchotechniku. Celkový komfort vylepší aj nová elektroinštalácia vrátane svietidiel, vypínačov i zásuviek.



„Pôvodne priestory boli už dlhé roky bez výraznejšieho zásahu a už vyžadovali obnovu. Verím, že nové a moderné hygienické priestory zvýšia pohodlie a hlavne kvalitu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nielen pacientom, ale aj personálu. Nové priestory sú zároveň aj bezbariérové," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



ŽSK uvažuje aj nad rekonštrukciou hygienických zariadení v ľavom krídle pavilónu C. Časť z nich zrekonštruovali v rámci prestavby obytnej časti jednotky intenzívnej starostlivosti na internom oddelení.



Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci je jednou zo štyroch nemocníc v správe ŽSK, poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť zhruba 130.000 ľudí. Koncom budúceho týždňa slávnostne otvoria aj dve zmodernizované jednotky intenzívnej starostlivosti na internom a traumatologickom oddelení.