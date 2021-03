V Čaklove budú opätovne testovať na ochorenie COVID-19

Čaklov 1. marca (TASR) – Obec Čaklov v okrese Vranov nad Topľou sa pripravuje na opätovné antigénové testovanie. Rozhodol o tom v pondelok popoludní krízový štáb obce na základe odporúčania regionálnych hygienikov. Chcú tak zachytiť ďalšie možné prípady ochorenia COVID-19, pre ktoré je viac ako 100 ľudí z tamojšej rómskej osady aktuálne v domácej karanténe.



"RÚVZ nám odporučil, aby sme do 5. marca uskutočnili v obci opakované antigénové testovanie. Urobíme dva okrsky, v piatok. Od 8.00 h budeme testovať do 19.00 h," povedal pre TASR starosta Andrej Dragula s tým, že aj keď odporúčanie hygienikov smerovalo najmä voči rómskym obyvateľom, samospráva chce umožniť otestovať sa "každému, kto o to bude mať záujem". Obec preto v piatok zriadi dve odberové miesta, jedno v blízkosti rómskej osady. O testovaní budú obyvateľov informovať prostredníctvom internetovej stránky a obecného rozhlasu. "Chceme urobiť veľkú propagáciu, aby prišli na testovanie tí, ktorí ešte vôbec neboli, a tiež tí, ktorí boli v ostatných kolách negatívni," doplnil Dragula.



Ako dodal, protiepidemické opatrenia v obci sú dostačujúce a karantenizovaní obyvatelia ich dodržiavajú. "Je vidno, že si uvedomujú vážnosť situácie," povedal. Obec tiež v pondelok dezinfikovala verejné priestranstvá, kde dochádza k frekventovanému pohybu alebo výskytu osôb.