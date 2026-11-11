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V Čároch otvorili nový náučný chodník, približuje význam mokradí
Náučný chodník tvorí päť informačných tabúľ, dve drevené lavičky a stojan na bicykle.
Autor TASR
Čáry 11. novembra (TASR) - V obci Čáry v okrese Senica počas uplynulého víkendu otvorili nový náučný chodník, ktorý návštevníkom približuje prírodné hodnoty chráneného územia Čársky les a význam mokraďových ekosystémov. TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia eDeN v meste Patrícia Krausová Olšovská.
„Veríme, že ak majú ľudia prírodu chrániť, musia ju najskôr spoznať a vytvoriť si k nej vzťah. Práve preto sme vytvorili tento náučný chodník, ktorý návštevníkom pútavou a zrozumiteľnou formou približuje prírodné bohatstvo Čárskeho lesa, jeho obyvateľov aj význam, ktorý má pre krajinu a nás všetkých,“ ozrejmila.
Ako uviedla, Čársky les bol v roku 2016 vyhlásený za obecné chránené územie. Tvoria ho zachovalé porasty tvrdých lužných lesov, ktoré patria medzi významné mokraďové ekosystémy. Nachádza sa niekoľko stoviek metrov od centra obce a je obľúbeným miestom prechádzok miestnych obyvateľov i cyklistov. Doteraz však v území chýbali informačné prvky približujúce jeho prírodné hodnoty.
Náučný chodník tvorí päť informačných tabúľ, dve drevené lavičky a stojan na bicykle. Návštevníci sa na nich dozvedia viac o dôvodoch ochrany územia, miestnych druhoch rastlín a živočíchov, ako aj o význame lužných lesov pre krajinu.
Osobitná časť chodníka sa venuje úlohe mokradí pri zmierňovaní dôsledkov klimatickej zmeny. Tieto ekosystémy pomáhajú zadržiavať vodu v krajine, zmierňovať následky povodní a sucha, ukladať uhlík a poskytovať životný priestor mnohým druhom organizmov. Informačné tabule približujú aj význam odumretého dreva, ktoré je prirodzenou súčasťou lesného ekosystému. Poskytuje útočisko množstvu organizmov, podieľa sa na kolobehu živín a pomáha zadržiavať vodu.
Náučný chodník je celoročne voľne prístupný verejnosti. Využívať ho môžu aj školy a organizované skupiny na environmentálne vzdelávanie. Na jeho ďalšej údržbe bude spolupracovať miestna samospráva.
Na realizácii sa odborne podieľali ekológ, bývalý riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a jeden z odborných garantov projektu Tomáš Olšovský a Patrícia Krausová Olšovská, doktorandka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa vo svojom výskume zameriava na mokraďové ekosystémy, s finančnou podporou z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.
Združenie eDeN v meste má skúsenosti aj s realizáciou náučného chodníka Mokrade v obci Prievaly, ktorý približuje rozmanité typy mokradí na Záhorí.
„Veríme, že ak majú ľudia prírodu chrániť, musia ju najskôr spoznať a vytvoriť si k nej vzťah. Práve preto sme vytvorili tento náučný chodník, ktorý návštevníkom pútavou a zrozumiteľnou formou približuje prírodné bohatstvo Čárskeho lesa, jeho obyvateľov aj význam, ktorý má pre krajinu a nás všetkých,“ ozrejmila.
Ako uviedla, Čársky les bol v roku 2016 vyhlásený za obecné chránené územie. Tvoria ho zachovalé porasty tvrdých lužných lesov, ktoré patria medzi významné mokraďové ekosystémy. Nachádza sa niekoľko stoviek metrov od centra obce a je obľúbeným miestom prechádzok miestnych obyvateľov i cyklistov. Doteraz však v území chýbali informačné prvky približujúce jeho prírodné hodnoty.
Náučný chodník tvorí päť informačných tabúľ, dve drevené lavičky a stojan na bicykle. Návštevníci sa na nich dozvedia viac o dôvodoch ochrany územia, miestnych druhoch rastlín a živočíchov, ako aj o význame lužných lesov pre krajinu.
Osobitná časť chodníka sa venuje úlohe mokradí pri zmierňovaní dôsledkov klimatickej zmeny. Tieto ekosystémy pomáhajú zadržiavať vodu v krajine, zmierňovať následky povodní a sucha, ukladať uhlík a poskytovať životný priestor mnohým druhom organizmov. Informačné tabule približujú aj význam odumretého dreva, ktoré je prirodzenou súčasťou lesného ekosystému. Poskytuje útočisko množstvu organizmov, podieľa sa na kolobehu živín a pomáha zadržiavať vodu.
Náučný chodník je celoročne voľne prístupný verejnosti. Využívať ho môžu aj školy a organizované skupiny na environmentálne vzdelávanie. Na jeho ďalšej údržbe bude spolupracovať miestna samospráva.
Na realizácii sa odborne podieľali ekológ, bývalý riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a jeden z odborných garantov projektu Tomáš Olšovský a Patrícia Krausová Olšovská, doktorandka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa vo svojom výskume zameriava na mokraďové ekosystémy, s finančnou podporou z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.
Združenie eDeN v meste má skúsenosti aj s realizáciou náučného chodníka Mokrade v obci Prievaly, ktorý približuje rozmanité typy mokradí na Záhorí.