V časovej schránke z gymnázia v Levoči boli 113-ročné noviny
PSK pripomína, že stavebné práce na levočskom gymnáziu aj s ikonickou meteorologickou vežičkou skončili v auguste 1913 a prví študenti zasadli do jeho lavíc 4. septembra 1913.
Autor TASR
Levoča 15. septembra (TASR) - Obsahom časovej schránky nájdenej v dôsledku statickej poruchy veže Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči sú 113 rokov staré maďarské noviny s rukopisom kamenárov. Na sociálnej sieti o tom informuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý je zriaďovateľom gymnázia.
„Ide o staré maďarské noviny z novembra roku 1912 s názvom Magyar Alföld, čo v preklade znamená Maďarská nížina. Na zadnej strane novín bol zanechaný rukou napísaný odkaz, ktorý podpísali Mihály Kovács a Dénes Kopa,“ uvádza PSK. Podľa odkazu boli kecskemétskymi kamenármi, ktorých priviezli do Levoče preto, lebo tam nebol kamenár na okrasnú omietku. Píšu tiež, že na hodinu dostali 80 halierov.
K objaveniu časovej schránky došlo po tom, ako tento rok v júni v dôsledku silných dažďov odpadla spodná časť ozdobnej kupoly. Mesto Levoča vtedy informovalo, že po uvoľnení časti muriva spodného kónického ukončenia na severozápadnej strane vyčnievajúcej časti veže, v ktorej sa nachádza travertínové točité schodisko, sa odkryla dutina s časovou schránkou vyhotovenou z kusu stočeného plechu. Starostlivo bola uložená vo vnútri konštrukcie. Následne putovala na odborné posúdenie.
