V časti Banskej Štiavnice Banky vyschli studne

Banská Štiavnica/Podhorie 26. júla (TASR) – Už od polovice júla platí mimoriadna situácia v súvislosti so suchom a nedostatkom vody v mestskej časti Banskej Štiavnice Banky. Asi 80 obyvateľov s trvalým pobytom a tiež chalupárov zásobuje vodou cisternami Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť.



"V tejto časti, ktorá je od mesta vzdialená niekoľko kilometrov, vyschla všetka voda v studniach a suchý je tiež potok, ktorý tade preteká," uviedla pre TASR primátorka Nadežda Babiaková. Mesto preto už v prvej polovici júla požiadalo vedenie štátnych hmotných rezerv o poskytnutie cisterny a vodárenskú spoločnosť o dodávku vody.



Banky vodovod nemajú, mesto však pred časom dalo vypracovať projekt na jeho vybudovanie. Podľa primátorky rozpočet činí asi 1,2 milióna eur, o financie sa chcú uchádzať z Envirofondu. Vodu do vodovodu chcú potom priviesť z nádrže Rozgrund a v súčinnosti s vodárňami. Mimoriadna situácia v tejto mestskej časti je vyhlásená zatiaľ do konca augusta, ďalšie kroky bude samospráva určovať podľa aktuálnej situácie.



Veľké cisterny s vodou napĺňajú už niekoľko týždňov aj obecný vodojem nad obcou Podhorie neďaleko Banskej Štiavnice. Vedenie obce vyhlásilo v polovici júla mimoriadnu situáciu.



Ako pre TASR uviedla starostka Dana Lóžiová, mimoriadnu situáciu vyhlásili vzhľadom na pretrvávajúce suché počasie, nedostatok dažďa a následné vyschnutie prítokových prameňov do obecného vodojemu. "Zároveň sme zabezpečili dovoz pitnej vody cisternami Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti do obecného vodojemu, aby tak občania mali pitnú vodu, potrebnú na nevyhnutné základné potreby," informovala.



Podľa nej vodu v cisternách privážali do obce už niekoľko dní pred vyhlásením mimoriadnej situácie. "Doposiaľ k nám prišlo osem cisterien, každá s objemom 12 kubických metrov vody," pripomenula starostka. "Je to voda, za ktorú musíme platiť, čo vplýva na náš rozpočet," dodala. Sama predpokladá, že situácia sa tak skoro nezmení a môže pretrvávať aj niekoľko týždňov či dokonca mesiacov.