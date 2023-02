V časti Levočské lúky je záujem o individuálnu bytovú výstavbu

Levoča 21. februára (TASR) - V levočskej mestskej časti Levočské Lúky je záujem o individuálnu bytovú výstavbu, mesto preto pripravuje zmeny v území. Uviedol to po pondelkovom (20. 2.) stretnutí s poslancom Európskeho parlamentu Petrom Pollákom a Eduardom Čonkom z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity primátor mesta Miroslav Vilkovský.



"Máme tam nevyužité pozemky vo vlastníctve mesta a evidujeme záujem o individuálnu bytovú výstavbu. Na aprílové mestské zastupiteľstvo preto pripravujeme zmenu územnoplánovacej dokumentácie. Už v prvej fáze by tam mohlo vyrásť 12 rodinných domov," uviedol Vilkovský. V správe Slovenského pozemkového fondu sú podľa neho i pozemky, ktoré by mesto mohlo následne použiť na výstavbu verejnoprospešných objektov. "O ich získaní práve prebiehajú rokovania," dodal primátor.



V mestskej časti Levočské Lúky bývajú prevažne obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity. Cieľom stretnutia bola tiež výmena skúseností a prezentácia základných problémov obyvateľov tejto časti obyvateľstva. Aktuálne tam pracujú na dobudovaní ciest a chodníkov. Radnica získala na projekt nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške viac ako 552.000 eur. Práce by mali trvať do leta.



"Mesto dlhodobo realizuje projekty zamerané na túto časť obyvateľstva, stále je tu však veľa práce. Som rád, že má samospráva pripravené projekty, ktoré by mohli pomôcť ľuďom žijúcim v marginalizovaných rómskych komunitách priamo v meste, ale aj v mestskej časti Levočské Lúky. S vedením mesta sme hovorili napríklad o možnosti vzniku komunitného centra priamo v Levoči. V oboch lokalitách sú požiadavky na bytovú a individuálnu domovú výstavbu," dodal Pollák, ktorý navštívil aj komunitné centrum a materskú školu v časti Levočské Lúky. V tejto súvislosti ocenil, že projekty financované zo zdrojov Európskej únie plnia svoj účel.