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V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre krasoňa jaseňového
Okresný úrad Trebišov preto vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia vrátane výrubu napadnutých stromov a zákazu premiestňovania dreva či hostiteľských rastlín.
Autor TASR,aktualizované
Trebišov 21. augusta (TASR) - V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Okresný úrad Trebišov preto vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia vrátane výrubu napadnutých stromov a zákazu premiestňovania dreva či hostiteľských rastlín.
Zamorenú zónu tvoria obce Bačka, Boľ, Boťany, Cejkov, Kašov, Kazimír, Kráľovský Chlmec, Leles, Luhyňa, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Slovenské Nové Mesto, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Zatín, Zemplín, Zemplínske Hradište a Zemplínsky Branč.
V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku s veľkosťou najviac 2,5 centimetra. „V prípade stromov s osobitnou sociálnou, kultúrnou alebo environmentálnou hodnotou alebo chránených stromov podľa platnej legislatívy je možné namiesto ich výrubu použiť injektáž autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín,“ uviedli v rozhodnutí.
Opatrenia zároveň zakazujú premiestňovanie hostiteľských rastlín, dreva vrátane palivového dreva, guľatiny, štiepky či drevného odpadu a kôry zo zamorenej zóny. Zakázaná je tiež výsadba nových hostiteľských drevín na voľnom priestranstve.
Okolo zamorenej oblasti bola vytvorená najmenej desaťkilometrová nárazníková zóna. Zahŕňa desiatky ďalších obcí a aj v tejto oblasti platí zákaz premiestňovania hostiteľských rastlín, dreva a kôry.
Osobitné obmedzenia sa vzťahujú aj na územie do 90 kilometrov od vonkajšej hranice vymedzenej oblasti. Rastliny, drevo, štiepku, kôru a ďalšie výrobky z hostiteľských druhov odtiaľ nemožno bez splnenia stanovených podmienok premiestňovať v rámci Slovenska, do ďalších členských štátov EÚ ani vyvážať do tretích krajín.
Pozitívny výskyt škodcu zistili vo vzorkách z lapačov a dreva, ako aj vizuálnym potvrdením napadnutia jaseňov. Vzorky odoberali rastlinolekárski inšpektori od 7. júla do 4. augusta. Výskyt následne potvrdili laboratórne skúšky.
Zamorenú zónu tvoria obce Bačka, Boľ, Boťany, Cejkov, Kašov, Kazimír, Kráľovský Chlmec, Leles, Luhyňa, Malý Horeš, Malý Kamenec, Poľany, Pribeník, Slovenské Nové Mesto, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Zatín, Zemplín, Zemplínske Hradište a Zemplínsky Branč.
V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku s veľkosťou najviac 2,5 centimetra. „V prípade stromov s osobitnou sociálnou, kultúrnou alebo environmentálnou hodnotou alebo chránených stromov podľa platnej legislatívy je možné namiesto ich výrubu použiť injektáž autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín,“ uviedli v rozhodnutí.
Opatrenia zároveň zakazujú premiestňovanie hostiteľských rastlín, dreva vrátane palivového dreva, guľatiny, štiepky či drevného odpadu a kôry zo zamorenej zóny. Zakázaná je tiež výsadba nových hostiteľských drevín na voľnom priestranstve.
Okolo zamorenej oblasti bola vytvorená najmenej desaťkilometrová nárazníková zóna. Zahŕňa desiatky ďalších obcí a aj v tejto oblasti platí zákaz premiestňovania hostiteľských rastlín, dreva a kôry.
Osobitné obmedzenia sa vzťahujú aj na územie do 90 kilometrov od vonkajšej hranice vymedzenej oblasti. Rastliny, drevo, štiepku, kôru a ďalšie výrobky z hostiteľských druhov odtiaľ nemožno bez splnenia stanovených podmienok premiestňovať v rámci Slovenska, do ďalších členských štátov EÚ ani vyvážať do tretích krajín.
Pozitívny výskyt škodcu zistili vo vzorkách z lapačov a dreva, ako aj vizuálnym potvrdením napadnutia jaseňov. Vzorky odoberali rastlinolekárski inšpektori od 7. júla do 4. augusta. Výskyt následne potvrdili laboratórne skúšky.