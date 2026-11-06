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V časti Rudlová v Banskej Bystrici dobudujú kanalizáciu
Súčasťou stavby budú aj odbočenia z hlavnej stoky po hranice jednotlivých nehnuteľností ukončené revíznymi šachtami.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. novembra (TASR) - Na banskobystrickom sídlisku Rudlová sa v pondelok (9. 11.) začínajú práce na dobudovaní verejnej kanalizácie v úseku pri rodinných domoch na ulici Pod Bánošom a Dedinskej ulici. Ľudia na to čakali už roky. V oboch lokalitách získa možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu viac ako 80 domácností. TASR o tom v piatok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Začiatku výstavby predchádzali dlhšie prípravy a séria rokovaní medzi mestom a vodárenskou spoločnosťou. Nová kanalizácia má zlepšiť podmienky bývania v dotknutých uliciach a pomôže znížiť zaťaženie Rudlovského potoka splaškami. Prispeje k ochrane podzemných vôd.
„Dostať tento projekt od rokovaní až k výstavbe nebolo jednoduché. Mestu na ňom záležalo, pretože ľudia v tejto časti Banskej Bystrice čakajú na verejnú kanalizáciu už roky. V spolupráci s vodárenskou spoločnosťou sa nám podarilo posunúť projekt do realizácie a práce sa teraz začnú aj priamo v Rudlovej. Je v záujme mesta, aby sa vyriešilo odvádzanie odpadových vôd tam, kde kanalizácia dlhodobo chýba,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Kanalizačná sieť v Rudlovej bude mať približne 1,2 kilometra a povedie ulicami Pod Bánošom, Odbojárov, Strmá a Dedinská. Dotknuté časti ulíc pre dopravu uzatvoria postupne, v úseku dlhom najviac 30 metrov. Práce sú naplánované na pracovné dni približne od 6.00 do 18.00 h.
Súčasťou stavby budú aj odbočenia z hlavnej stoky po hranice jednotlivých nehnuteľností ukončené revíznymi šachtami. Na tie sa potom vlastníci budú môcť napojiť vlastnou kanalizačnou prípojkou. Po skončení prác v daný deň zhotoviteľ výkopy zasype a prekryje oceľovými platňami, aby sa obyvatelia mohli dostať autom k svojim vchodom.
Výstavbu realizuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. Získala na ňu nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako dva milióny eur z Ministerstva životného prostredia SR. Dokončenie celého projektu sa predpokladá v roku 2028.
Začiatku výstavby predchádzali dlhšie prípravy a séria rokovaní medzi mestom a vodárenskou spoločnosťou. Nová kanalizácia má zlepšiť podmienky bývania v dotknutých uliciach a pomôže znížiť zaťaženie Rudlovského potoka splaškami. Prispeje k ochrane podzemných vôd.
„Dostať tento projekt od rokovaní až k výstavbe nebolo jednoduché. Mestu na ňom záležalo, pretože ľudia v tejto časti Banskej Bystrice čakajú na verejnú kanalizáciu už roky. V spolupráci s vodárenskou spoločnosťou sa nám podarilo posunúť projekt do realizácie a práce sa teraz začnú aj priamo v Rudlovej. Je v záujme mesta, aby sa vyriešilo odvádzanie odpadových vôd tam, kde kanalizácia dlhodobo chýba,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Kanalizačná sieť v Rudlovej bude mať približne 1,2 kilometra a povedie ulicami Pod Bánošom, Odbojárov, Strmá a Dedinská. Dotknuté časti ulíc pre dopravu uzatvoria postupne, v úseku dlhom najviac 30 metrov. Práce sú naplánované na pracovné dni približne od 6.00 do 18.00 h.
Súčasťou stavby budú aj odbočenia z hlavnej stoky po hranice jednotlivých nehnuteľností ukončené revíznymi šachtami. Na tie sa potom vlastníci budú môcť napojiť vlastnou kanalizačnou prípojkou. Po skončení prác v daný deň zhotoviteľ výkopy zasype a prekryje oceľovými platňami, aby sa obyvatelia mohli dostať autom k svojim vchodom.
Výstavbu realizuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. Získala na ňu nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako dva milióny eur z Ministerstva životného prostredia SR. Dokončenie celého projektu sa predpokladá v roku 2028.