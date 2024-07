V časti Ukrajinskej a Mozartovej ulice v Košiciach pribudne chodník

Košice 2. júla (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Krásna v utorok odovzdala stavenisko zhotoviteľovi na realizáciu výstavby chodníkov na Ukrajinskej a Mozartovej ulici - časť 6. a 7. Informuje o tom na sociálnej sieti. Podľa zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri budú stáť práce viac ako 73.400 eur s DPH. Hotové by mali byť v októbri.



Výstavba jednostranného chodníka pre peších je rozdelená na dve časti, a to v úseku Mozartova - Baničova v dĺžke 41 metrov, a Mozartova (od odbočky po Ulicu Baničova) - Edisonova v dĺžke viac ako 183 metrov.



MČ predpokladá, že k vytýčeniu sietí dôjde od pondelka 8. júla a so samotnými prácami sa začne od 15. júla. Obyvateľov upozorňuje, že do uvedeného termínu majú možnosť demontovať vjazdy na svoje pozemky, ktoré si realizovali svojpomocne na vlastné náklady. Ide o zámkovú dlažbu, zatrávňovače či obrubníky. "Zároveň žiadame obyvateľov, aby od uvedeného termínu neparkovali svoje vozidlá v danom úseku," dodáva.