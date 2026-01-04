Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Čečejovciach pre prasknuté potrubie dôjde k odstávke pitnej vody

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Na základe oznamu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ďalej uvádza, že k odstávke dôjde v nedeľu o 22.00 h, pričom bude dočasne obnovená v pondelok (5. 1.) o 4.00 h.

Čečejovce 4. januára (TASR) - Na hlavnom vodovodnom potrubí v Čečejovciach v okrese Košice-okolie došlo k rozsiahlej poruche. V tejto súvislosti dôjde k odstávke pitnej vody v celej obci s výnimkou miestnej časti Seleška. Obec Čečejovce o tom informuje na sociálnej sieti.

Na základe oznamu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ďalej uvádza, že k odstávke dôjde v nedeľu o 22.00 h, pričom bude dočasne obnovená v pondelok (5. 1.) o 4.00 h. „Následne bude pri začatí výkopových prác voda opäť odstavená. Je potrebné počítať s celodennou odstávkou pitnej vody v celej obci dňa 5. januára 2026,“ informuje. Občanom odporúča zabezpečiť si dostatočné množstvo pitnej vody.

Starosta Čečejoviec Lukáš Macák na sociálnej sieti spresnil, že prasklo vodovodné potrubie na hlavnej vetve do obce a voda vyviera priamo v areáli cintorína. „Hroby zatiaľ nie sú ohrozené. Budeme to monitorovať,“ doplnil.
.

