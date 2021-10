V Čečejovciach vzniká trhovisko, prispieť má aj k bezpečnosti na ceste

Čečejovce 23. októbra (TASR) – Na Hlavnej ulici v Čečejovciach v okrese Košice-okolie vzniká trhovisko s oddychovou zónou. Slúžiť má pravidelne prichádzajúcim predajcom aj domácim pestovateľom. Obec tiež plánuje organizovať sezónne trhy pre širokú verejnosť. Ako pre TASR povedal starosta Lukáš Macák, pre vybudovanie trhoviska sa rozhodli aj z dôvodu zvýšenia bezpečnosti v cestnej premávke - predávajúci a kupujúci sa totiž doposiaľ schádzali na miestnej komunikácii.



Celkovo by mal vznik trhoviska Čečanka stáť okolo 11.000 eur. Z toho tvorí sumu 5000 eur dotácia z Košického samosprávneho kraja (KSK), zvyšok nákladov hradí obec. S výstavbou trhoviska začali v septembri, pričom práce vykonávajú svojpomoc prostredníctvom obecného sociálneho podniku. „Vznikne tam taký parčík s tromi stánkami, parkoviskom a fontánkou, už sú tam lavičky. Stánky ešte osadené nemáme, ale do konca októbra bude všetko hotové,“ povedal s tým, že v rámci skrášlenia tohto priestoru okolo potoka pribudla na mieste aj zeleň.



Podľa starostu do obce pravidelne prichádzajú viacerí predajcovia. Nový priestor budú môcť využívať bezodplatne, doposiaľ za symbolický poplatok využívali verejný priestor okolo neďalekého tunajšieho pohostinstva. „Robíme to aj pre nich, aby sa premiestnili. Bolo to už problematické. Počas silnejších dní sa tam stretlo toľko obyvateľov, že bolo ťažké prejsť autom. Bolo to nebezpečné,“ uviedol starosta. Súčasťou trhoviska má byť aj priestor pre mobilný stánok vytvorený pre jedného z predajcov, ktorý poskytuje tovar priamo z auta.



Presun sa netýka dlhoročných predajcov z Košickej ulice, keďže predávajú z dvorov. Pripomenul, že aj v tomto úseku je na mieste, aby boli vodiči opatrní a zvýšili pozornosť.