V Čečejovciach začínajú s výstavbou nového zdravotného strediska
Centrum zdravia vyrastie na pozemku obce za obecným úradom.
Autor TASR
Čečejovce 8. marca (TASR) - V Čečejovciach v okrese Košice-okolie začali v uplynulých dňoch s prácami súvisiacimi s výstavbou nového zdravotného strediska. Centrum zdravia Čečejovce so štyrmi ambulanciami a priestormi pre sociálne poradenstvo bude stáť približne 1,34 milióna eur s DPH. Projekt financovaný prevažne z eurofondov má byť hotový v októbri 2027. Pre TASR to povedal starosta obce Lukáš Macák.
Podľa jeho slov sa spustili základné výkopové práce týkajúce sa napríklad vodovodného pripojenia a odpadových vôd. Nasledovať bude vybudovanie požiarnej nádrže. „Potom sa pustíme do základov stavby,” povedal s tým, že by to malo byť ešte tento mesiac.
Centrum zdravia vyrastie na pozemku obce za obecným úradom. Bude bezbariérové a energeticky úsporné. Súčasťou projektu je aj jeho vybavenie. Osempercentné spolufinancovanie bude obec hradiť z úverových zdrojov.
Hlavným cieľom projektu je integrovať poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v podobe všeobecných lekárov a špecialistov na jednom mieste. Obec si od toho sľubuje najmä zlepšenie dostupnosti či skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov. Význam vidí aj v prepojení so základným sociálnym poradenstvom. Podľa Macáka chcú z Čečejoviec spraviť strediskovú obec. „Aby človek, ktorý v obci žije, nemusel cestovať za službami inde, ale aby ich mal priamo tu,“ povedal.
V súčasnosti v Čečejovciach ordinujú všeobecný lekár, pediater i zubár. Svoje ambulancie majú v priestoroch obecného úradu. Tie podľa starostu už nespĺňajú potrebné podmienky. Presťahovať by sa tak mali do nového zdravotného strediska, kde by mali ordinovať už aj špecialisti. „Striedať by sa tu mohli napríklad hematológ alebo ortopéd, ale to je ešte v štádiu riešenia. Budeme oslovovať odborníkov, či by tu neotvorili ambulanciu podľa svojich kapacitných možností napríklad jeden deň v týždni,“ spresnil.
Zdôraznil, že lekári nebudú musieť investovať do nových priestorov a nájomné zostane rovnaké ako doteraz. Priestory doterajších ambulancií v budove obecného úradu chce obec využiť na rozšírenie archívu či ponúknuť do nájmu na účely poskytovania iných služieb.
