V celom Bratislavskom kraji sú cesty nižších tried zľadovatené

Na snímke zľadovatené cesty v Bratislave. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Vodičov požiadali, aby jazdu prispôsobili stavu vozoviek, na ktorých sa šmýka.

Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Dopravní policajti v hlavnom meste vyzývajú vodičov, aby zvýšili opatrnosť. Upozorňujú, že v celom Bratislavskom kraji sú momentálne cesty 2. a 3. triedy zľadovatené a pokryté ujazdenou vrstvou snehu. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Od rána evidujeme dve škodové udalosti zapríčinené aktuálnou situáciou,“ uviedli dopravní policajti. Vodičov požiadali, aby jazdu prispôsobili stavu vozoviek, na ktorých sa šmýka.


