V cementárni v Turni nad Bodvou zaviedli povinnosť nosiť respirátor

Turňa Nad Bodvou 4. februára (TASR) – Cementáreň v Turni nad Bodvou v okrese Košice - okolie zaviedla povinnosť nosiť ochranný respirátor typu FFP2 alebo N95. Pre TASR to uviedla Alžbeta Timárová, hovorkyňa spoločnosti CRH (Slovensko), ktorá cementáreň prevádzkuje. Zamestnanci a dodávatelia sa môžu dať otestovať na ochorenie COVID-19 vo firemnom odbernom mieste.



Firma zamestnáva v bodvianskoturnianskej cementárni viac ako 140 ľudí, z toho je v súvislosti s novým koronavírusom v karanténe 14 zamestnancov. Podľa jej slov pre zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-19 prijali prísne opatrenia už na začiatku pandémie. „Situáciu však neustále monitorujeme a podľa potreby upravujeme alebo nasadzujeme nové opatrenia,“ uviedla s tým, že v cementárni zaviedli povinnosť nosiť ochranný respirátor typu FFP2 alebo N95. „V prípade, ak človek takýmto respirátorom nedisponuje, vieme mu ho poskytnúť na naše náklady,“ dodala. Tí zamestnanci, ktorých práca to dovoľuje, ostávajú momentálne pracovať z domu.



Do závodu prichádzajú okrem samotných zamestnancov len tí dodávatelia, ktorí podstúpia test na ochorenie COVID-19, majú negatívny výsledok, a tiež povolenie vedúceho závodu. Podľa Timárovej začali s interným antigénovým testovacím programom vlani v decembri. Odberné miesto vzniklo aj pred cementárňou. „Zamestnanci a dodávatelia sa tu môžu dať otestovať od pondelka do štvrtka, pričom všetky náklady znáša naša spoločnosť. Okrem toho ponúkame možnosť preventívneho testovania rodinných príslušníkov tých zamestnancov, ktorým bolo diagnostikované ochorenie COVID-19,“ doplnila.



V súvislosti s aktuálnou ekonomickou situáciou spoločnosť uviedla, že robí všetko pre to, aby udržala vo svojom závode v Turni nad Bodvou súčasné pracovné pozície.