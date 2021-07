Očkovacie centrá Trnavského kraja: Vakcinovať budú aj bez registrácie

Trnava 15. júla (TASR) – Zaregistrovaných i vopred nezaregistrovaných záujemcov o očkovanie vo veku nad 16 rokov bude počas nadchádzajúceho víkendu (17. - 18. 7.) očkovať päť veľkokapacitných očkovacích centier Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Prvýkrát neregistrovaných očkovali uplynulú sobotu a nedeľu (10. - 11. 7.) a túto možnosť využilo podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča 1500 ľudí.



„Minulý víkend sme zaočkovali vyše 16.000 záujemcov. Očkovanie bolo plynulé, nezaznamenali sme dlhšie čakacie doby. Preto sme sa rozhodli v tomto prístupe pokračovať. Našou ambíciou je čo najviac zrýchliť a zjednodušiť očkovanie. Osloviť chceme aj tých, čo sú časovo zaneprázdnení alebo menej technicky zdatní na vyplnenie on-line registračného formulára,“ uviedol Viskupič. Doplnil, že na takejto možnosti pre obyvateľov všetkých samosprávnych krajov sa zhodli ich predsedovia na rokovaní zástupcov združenia krajov SK 8 s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) v utorok (13. 7).



V sobotu (17. 7.) sa bude dať zaočkovať bez registrácie vakcínou od Pfizer/BioNTech v Dunajskej Strede na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka od 8.00 do 17.00 h, v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch od 8.00 do 16.00 h, na Strednej zdravotníckej škole v Skalici od 8.00 do 18.00 h a na Strednej zdravotníckej škole v Trnave od 10.00 do 14.00 h.



V nedeľu (18. 7.) bude možnosť dať sa zaočkovať vakcínou Moderna v priestoroch Mestskej športovej haly v Trnave od 7.00 do 11.00 h, následne na rovnakom mieste od 11.00 do 17.00 h vakcínou od Pfizer/BioNTech.



V uvedených časoch sa môžu dostaviť aj ľudia na druhú dávku očkovania vakcínami od Pfizer/BioNTech alebo Moderny, ktorí majú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní. V tomto prípade je potrebné sa preukázať potvrdením o prvom očkovaní.



Očkovacia látka Moderna je určená pre záujemcov od 18 rokov vrátane. Vakcína od Pfizer/BioNTech sa podáva pre ľudí od 16 rokov vrátane. Neplnoletí záujemcovia (s vekom 16 a 17 rokov vrátane) musia na očkovanie prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj na podanie druhej dávky vakcíny.



Na očkovanie je potrebné si priniesť platný doklad totožnosti, preukaz poistenca. Pre urýchlenie chodu očkovacích centier je žiadúce, aby si záujemcovia priniesli aj vyplnený informovaný súhlas a anamnestický dotazník, ktoré sú k dispozícii na https://korona.gov.sk/vakcinacia.