V centrálnej časti Žehry vybudujú kanalizáciu

Žehra 2. januára (TASR) - V obci Žehra na Spiši vybudujú novú kanalizáciu aj s čistiarňou odpadových vôd (ČOV). Tamojšia samospráva získala na projekt dotáciu z európskych fondov a štátneho rozpočtu viac ako dva milióny eur. Vyplýva to zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Starosta obce Marián Mižigár pre TASR potvrdil, že už podpísali zmluvu so zhotoviteľom a s prácami by chceli začať v apríli, respektíve máji tohto roka.



Zo zverejnenej zmluvy vyplýva, že celková výška oprávnených výdavkov presahuje 2,2 milióna eur. Prostriedky obec získa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zhotoviteľom prác bude spoločnosť Unistav Teplička. Práce by mali podľa Mižigara trvať približne do konca roka. Projekt novej splaškovej kanalizácie a ČOV sa týka centrálnej časti obce Žehra, ktorá v súčasnosti verejnú kanalizáciu na svojom území vôbec nemá.