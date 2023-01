V centre B.Bystrice budú dva dni natáčať film o rozpade Československa

Banská Bystrica 29. januára (TASR) - V Banskej Bystrici sa chystá natáčanie filmu Konečne máme republiku, ktorý vzniká v slovensko-kanadsko-českej koprodukcii pri príležitosti 30. výročia rozdelenia Československa. Filmový štáb zavíta do mesta pod Urpínom 2. a 3. februára a bude natáčať najmä pred Kostolom Nanebovzatia Panny Márie, na Námestí SNP a čiastočne aj v Lazovnej a na Národnej ulici v centre mesta. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie banskobystrického primátora s tým, že počas spomenutých dní nebudú platiť žiadne zásadné obmedzenia pre obyvateľov a návštevníkov.



Vozidlá s filmárskou technikou budú umiestnené priamo na mieste vrátane pešej zóny. Chodcov prechádzajúcich po námestí a priľahlých uliciach usmernia mestskí policajti.



"S filmármi sme absolvovali obhliadku miest, ktoré si vybrali do pripravovanej dobovej snímky. Príslušníci mestskej polície (MsP) budú štábu nápomocní v koordinovaní chodcov, aby v čase natáčania nevbehli filmárom do záberov," uviedol náčelník MsP Viliam Pischko. Mesto žiada ľudí o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Vodičom sa vopred ospravedlňuje za prípadné komplikácie spôsobené krátkodobými obmedzeniami v doprave.



"Našou snahou v pripravovanom filme je vrátiť sa v čase o tri desaťročia. Na miestach, kde sa budeme pohybovať, potrebujeme vytvoriť dobovú atmosféru. Po intenzívnej komunikácii s príslušnými odbornými útvarmi mesta Banská Bystrica sme nastavili celé filmovanie tak, aby boli eliminované situácie, ktoré by obyvateľom a návštevníkom výrazným spôsobom komplikovali pohyb. Keďže budeme filmovať aj vo večerných a nočných hodinách, urobíme maximum pre to, aby sme nenarušili nočný pokoj Banskobystričanov," zdôraznila Andrea Varečková z produkčnej spoločnosti, ktorá film pripravuje.



Ako pripomenul Strelec, mesto sa už viackrát objavilo vo filmoch a seriáloch, napríklad Poéma o svedomí, Tlmočník, Pokoj v duši či Alžbetin dvor, Smrť chodí po horách alebo Očovské pastorále.



Dej filmu Konečne máme republiku v réžii Michala Kováča sa odohráva počas silvestrovskej noci 31. decembra 1992 a zahrajú si v ňom známi slovenskí i zahraniční herci. Do kín by sa mal dostať ešte v tomto roku.