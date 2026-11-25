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V centre Bratislavy bude dopoludnia taktické cvičenie hasičov
Ide o vopred plánovanú udalosť, nie reálny zásah, zdôrazňuje HaZZ.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - V centre Bratislavy sa v stredu dopoludnia uskutoční taktické cvičenie Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta. Súvisieť s tým bude aj zvýšený pohyb hasičskej techniky v uliciach Starého Mesta. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Ide o vopred plánovanú udalosť, nie reálny zásah,“ zdôrazňuje HaZZ.
V súvislosti so spomínaným zvýšeným pohybom hasičskej techniky v centre hlavného mesta žiadajú hasiči aj o zvýšenú obozretnosť a rešpektovanie pokynov zúčastnených záchranných zložiek.
„Ide o vopred plánovanú udalosť, nie reálny zásah,“ zdôrazňuje HaZZ.
V súvislosti so spomínaným zvýšeným pohybom hasičskej techniky v centre hlavného mesta žiadajú hasiči aj o zvýšenú obozretnosť a rešpektovanie pokynov zúčastnených záchranných zložiek.