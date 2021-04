V centre Bratislavy budú natáčať film, obmedzí to nakrátko aj MHD

Bratislava 23. apríla (TASR) - V centre Bratislavy budú v piatok natáčať film. Spôsobiť to môže krátkodobé zdržania mestskej hromadnej dopravy (MHD). Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Zdržanie sa môže dotknúť liniek 3, 21, 25, 50, 70, 78, 88, 202, 205, 210, 212. "V čase medzi 10.00 a 11.00 h bude natáčanie prebiehať na ulici Mlynské nivy, kde môže dôjsť na niekoľko minút k zdržaniu autobusov a trolejbusov liniek 21, 25, 50, 70, 78, 88, 202, 205, 210 a 212," spresnil mestský dopravca.



Medzi 15.45 a 18.00 h bude natáčanie pokračovať na Starom moste. Môže tak dôjsť k jeho krátkodobému uzavretiu a niekoľkominútovému meškaniu električky linky číslo 3. "Pri cestovaní si preto prosím radšej vyhraďte o pár minút väčšiu časovú rezervu. Meškanie predpokladáme do desať minút," upozornil DPB.