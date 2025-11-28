< sekcia Regióny
V centre Bratislavy oficiálne otvoria vianočné trhy
Na Hlavnom a Primaciálnom námestí sú pre návštevníkov k dispozícii stánky, a to ako gastrostánky, tak aj s ručne vyrábanými ozdobami, výrobkami z včelieho vosku či keramikou.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - V centre Bratislavy sa v piatok podvečer oficiálne otvárajú tohtoročné vianočné trhy. Rozsvietením vianočného stromčeka na Hlavnom námestí sa začnú mestské vianočné trhy, na Hviezdoslavovom námestí otvorí „svoje“ vianočné trhy mestská časť Staré Mesto. Pridáva sa aj mestská časť Petržalka, ktorá vianočné trhy otvorí tradične na Námestí republiky.
„Hlavné, Primaciálne a Františkánske námestie sa opäť menia na Hlavný vianočný trh. Najdlhšie trvajúce vianočné trhy na Slovensku budú pokračovať do 6. januára. Kratšia bude aj vianočná prestávka a stánky sa opäť otvoria 26. decembra,“ uviedla pre TASR Zuzana Bleho Francúzová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS).
Na Hlavnom a Primaciálnom námestí sú pre návštevníkov k dispozícii stánky, a to ako gastrostánky, tak aj s ručne vyrábanými ozdobami, výrobkami z včelieho vosku, keramikou, koženými výrobkami či inými tradičnými remeselníckymi výrobkami. Stánky zároveň ponúkajú svoj sortiment aj za zvýhodnenú cenu s názvom Vianočný tip. Aj tento rok sa v niektorých stánkoch odprezentujú niektoré neziskové organizácie.
V tesnej blízkosti Hlavného vianočného trhu vznikla opäť Prívetivá zóna. Nachádza sa zároveň v blízkosti Vianočného lesa so 40 stromčekmi, ktorý vyrástol na Primaciálnom námestí. Pripravený je tiež kultúrno-hudobný program, ktorý prinesie viac ako 40 koncertov a ďalšie sprievodné podujatia.
Na Hviezdoslavovom námestí otvorí oficiálne vianočné trhy Staré Mesto. Pre návštevníkov sú pripravené gastrostánky i stánky viacerých predajcov, každý predajca má v rámci svojej ponuky aj „Výhodný tip“, teda cenovo výhodné občerstvenie alebo nápoj. Ani tento rok nechýbajú stánky, kde sa odprezentujú neziskové organizácie a občianske združenia.
Súčasťou trhov je po tretíkrát aj Rodinná zóna. V strednej časti Hviezdoslavovho námestia, smerom k Rybnému námestiu, je situovaný drevený Betlehem so sedením. V tejto časti budú bývať aj dielničky a workshopy pre deti. Chýbať nebude tradične ani kultúrno-hudobný program. Staromestské vianočné trhy potrvajú taketiež do 6. januára 2026, s krátkou prestávkou 24. a 25. decembra.
Vianočná atmosféra bude od piatka aj v mestskej časti Petržalka, kde vianočné trhy na Námestí republiky potrvajú do 21. decembra. Návštevníkom je k dispozícii 12 gastrostánkov, ďalšie dva ponúkajú rozličný vianočný tovar.
Súčasťou trhov bude aj hudobný program. Návštevníkov však čakajú aj viaceré atrakcie. „Zimné radovánky si budú môcť užiť v tzv. snehovom areáli. Ďalšou z nových atrakcií bude možnosť nakŕmiť alpaky, ovečku a kozičku,“ priblížila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
Pripravený je aj sprievodný program, napríklad Mikulášska kvapka krvi (4. 12.), vianočný komunitný trh či bazárik, rozprávkové nedele pre deti, Mikuláš v pobočkách miestnej knižnice či Vianočná bubnovačka.
