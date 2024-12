V centre Bratislavy začína opäť premávať vianočná električka

Bratislava 6. decembra (TASR) - V centre Bratislavy začína v piatok opäť premávať vianočná električka. Jazdiť bude okružnou trasou zo zastávky Jesenského. Verejnosť sa ňou môže bezplatne previezť do 6. januára. Na piatkovom brífingu o tom informovali primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský.



"Električka nebude premávať samotná, ale bude striedaná s historickou električkou T2," avizoval Rybanský. Premávať bude po trase Jesenského - Centrum - Kapucínska - Chatam Sófer - Most SNP - Jesenského v 30-minútových intervaloch od 16.00 h do 20.00 h v pracovné dni a cez víkendy od 12.00 h.



Hlavným motívom výzdoby električky sú rozprávkové Vianoce a knižné príbehy. Motív vznikol v spolupráci s Bratislavským knižným festivalom (BRaK). V električke sa nachádza aj vianočný stromček postavený z nechcených kníh. Výzdoba je doplnená rozprávkovými postavičkami a svetielkami.



"Tento rok bude mať vianočná električka aj program, ktorý bude pozostávať z ôsmich autorských čítaní," oznámila dramaturgička BRaK Zuzana Bujačková. Spisovatelia budú čítať vianočné príbehy z knihy Dohviezdny večer dvakrát počas nasledujúcich štyroch sobôt. Na jazdy je potrebné sa zaregistrovať.