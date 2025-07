V centre Kežmarku privítajú 160 remeselníkov

Kežmarok 11. júla (TASR) - Historické centrum mesta Kežmarok zaplní približne 160 remeselníkov. Tradičným dobýjaním hradieb sa tam v piatok o 13.00 h začína 33. ročník festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO). Primátor Ján Ferenčák informoval, že okrem remeselníkov do Kežmarku zavítajú aj stovky folkloristov a ďalších umelcov. Aktuálny ročník je venovaný fujare - symbolu slovenského folklóru, a to pri príležitosti 20. výročia jej zápisu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.



Program je rozdelený na dve javiská - pri radnici a na hradnom nádvorí. Počas troch festivalových dní sa návštevníkom okrem iných predstavia folklórne súbory Šarišan, Urpín či poľské zoskupenie Hirny Nowy Targ. Pripravené je aj špeciálne pásmo „50. Maguráčik a jeho hostia“ pri príležitosti výročia vzniku detského folklórneho súboru. Okrem toho do Kežmarku zavítajú aj Štefan Skrúcaný, Čarovné ostrohy, Milujem Slovensko Band a Samo Tomeček, Ján Ďurovčík s predstavením Best of Slovak Muzikál či speváčka Tina. Návštevníci sa môžu zúčastniť aj na tvorivých dielňach pod taktovkou miestnej Školy umeleckého priemyslu. Pripravené sú aj vystúpenia šermiarov, sokoliarov a dobových tancov.



Významnú rolu tento rok zohrá aj osobnosť sklárskeho umenia Ján Zoričák, ktorému bude ročník venovaný ako symbol uznania svetovej tvorby so slovenskými koreňmi. „Chceme byť originálni ako vždy - bližšie k remeslám, s menším počtom sprievodných akcií. Tento ročník nestaviame na jednom remesle, ale na výnimočných osobnostiach, ako je práve Ján Zoričák. Vizuál festivalu bude modernejší a veríme, že osloví nielen verejnosť, ale aj odbornú a umeleckú obec,“ podotkla prednostka tamojšieho mestského úradu Jela Bednárová.



Festival vyvrcholí v nedeľu 13. júla popoludní korunováciou kráľa remesiel a vystúpením folklórneho súboru Poľana, ktorý čerpá námety z rôznych kútov Slovenska, pričom každý tanec a každá pieseň nesie dušu našej kultúry. „Poľana vyniká technickou precíznosťou, emotívnym prejavom a silným umeleckým odkazom, ktorý osloví všetky generácie. Súčasťou zážitku budú aj majestátne fujary, ktoré dotvoria jedinečnú atmosféru záverečného festivalového večera,“ dodalo mesto.



Počas konania festivalu EĽRO budú posilnené autobusové spoje v úseku Kežmarok - Poprad a späť. Zo Svitu do Kežmarku sa budú môcť návštevníci odviezť aj parným vlakom 477.013 - Papagáj.